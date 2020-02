Besoin d’un Surface Book ou d’un Surface Pro? Obtenez un pour un vol avec ces modèles recertifiés en usine

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le jour du président est là, et si vous aimez le plus, vous êtes à la recherche d’une bonne affaire. Si vous recherchez un ordinateur puissant, pensez plutôt à acheter ces ordinateurs recertifiés en usine: ils sont neufs mais disponibles pour une fraction du coût d’achat d’un nouveau! Lisez la suite pour plus de détails:

Microsoft Surface 2 Intel Core i7 512 Go – Platine (Fact. Recertifié) – 1509 $ (à l’origine 2499,99 $ nouveau)

Il s’agit du Surface Book dont l’utilisateur averti a besoin. Le processeur Intel Core i7 ultra rapide à une vitesse de 2,9 GHz parcourt les projets, même avec plusieurs applications en cours d’exécution, le tout grâce à 16 Go de RAM. Le disque dur est un 512 Go spacieux et, bien sûr, il est prêt à passer d’un ordinateur portable à une tablette et vice-versa en quelques secondes.

Surface Book 13,5 ″ Core i7 256 Go – Platine (Fact. Recertifié) – 1109 $ (à l’origine 2499,99 $ nouveau)

Avec son écran tactile PixelSense de 13,5 pouces, cet ordinateur portable 2 en 1 sert à la fois d’ordinateur portable et de tablette avec toute la puissance et la polyvalence que vous attendez. Alimentée par un processeur Intel Core i7 de 8e génération et 8 Go de mémoire pour exécuter Windows 10 avec un disque dur de 256 Go, cette unité fiable se détache simplement de la station d’accueil pour ordinateur portable pour faire office de tablette à tout moment. Ajoutez à cela une autonomie de batterie de 12 heures et il a la puissance multitâche pour vraiment être tout pour tous les utilisateurs.

Surface Book 13,5 ″ Core i7 512 Go Silver (Fact. Recertified) – 879 $ (à l’origine 2 799,99 $)

À près de 2 000 $ de réduction sur ce que vous payez neuf, celui-ci est votre plus grande découverte… mais ne pensez pas que cela signifie que vous manquez une once de performance. Les gros joueurs apprécieront le Surface Book 13,5 ″ Core i7 512 Go Silver pour des visuels de qualité et le clavier tactile et le pavé tactile. C’est une combinaison exceptionnelle de force et d’économies tout en un.

Surface Book 13,5 ″ Core i5 256 Go Silver (Fact. Recertified) – 529,99 $ (à l’origine 1 499 $ nouveau)

Celui-ci est considéré comme le premier ordinateur parfait pour un jeune. Avec une autonomie de batterie de 12 heures, un écran tactile de 13,5 pouces et un processeur i5 rapide, cet ordinateur portable est sûr de répondre à leurs besoins en matière d’école, de jeux et plus encore.

Microsoft Surface Pro 4 12,3 ″ 8 Go de RAM 256 Go d’argent (Fact. Recertified) – 499 $ (à l’origine 1 499,99 $ nouveau)

Conçu comme une tablette traditionnelle plus que le Surface Book, ce Pro a encore un bon nombre de trucs dans sa manche. En fait, avec sa béquille à angle de 150 degrés, il se positionne sur un bureau ou un comptoir pour travailler ou jouer comme un ordinateur portable. Une fois que vous aurez inspecté la gamme d’applications intéressantes, le son des haut-parleurs stéréo et d’autres fonctionnalités, vous aurez en fait l’impression d’avoir un ordinateur portable et un prix résolument semblable à une tablette.

