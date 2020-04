Bien sûr, ces briseurs de printemps sont retournés au Texas avec un coronavirus – .

Des dizaines de jeunes briseurs de printemps ont le nouveau coronavirus après s’être rendus au Mexique malgré les conseils des autorités sanitaires et gouvernementales pour éviter de tels voyages.

28 cas ont été confirmés sur environ 70 jeunes adultes qui ont fait le voyage, et chacun des patients confirmés COVID-19 est maintenant en auto-isolement.

Un groupe de briseurs de printemps d’Austin, au Texas, est retourné dans l’État et a amené avec lui tout un tas de maladies infectieuses. Comme le rapporte The Hill, le Département de la santé publique d’Austin a confirmé qu’environ 70 personnes de 20 ans ont fait un voyage mal avisé au Mexique pour célébrer les vacances de printemps à Cabo San Lucas, et maintenant près de la moitié d’entre elles ont été testées positives pour le nouveau coronavirus qui balaie la nation.

Les responsables de la santé et les agences gouvernementales ont conseillé d’éviter tout voyage depuis plusieurs semaines maintenant, et les étudiants à travers les États-Unis ont été invités à suspendre ou à annuler leurs plans de relâche scolaire par prudence. Beaucoup l’ont fait, mais d’autres ont décidé de lancer les dés, et maintenant eux et leurs proches en paient le prix.

Le service de santé publique d’Austin note que les personnes testées positives s’auto-isolent en ce moment, ajoutant que tous les voyageurs infectés confirmés n’avaient pas de symptômes.

Il y a environ une semaine et demie, environ 70 personnes dans la vingtaine sont parties dans un avion affrété pour un voyage de relâche scolaire. Une partie du groupe est revenue sur des vols commerciaux séparés. Actuellement, 28 jeunes adultes lors de ce voyage ont été testés positifs pour COVID-19 et des dizaines d’autres sont sous enquête de santé publique. Quatre des cas confirmés ne présentaient aucun symptôme.

Il n’y a pas eu de pénurie d’histoires récentes de jeunes prenant des risques inutiles au milieu de la pandémie mondiale. Les responsables gouvernementaux ont suggéré que cette tendance est une combinaison d’adolescents et de jeunes adultes se sentant «invincibles» et des statistiques qui montrent que le virus n’affecte pas souvent les jeunes de la même manière qu’il peut provoquer des symptômes graves chez les personnes âgées.

“Le virus se cache souvent dans la santé et est administré à ceux qui courent un risque grave d’être hospitalisé ou de mourir”, a déclaré le Dr Mark Escott, de l’Autorité sanitaire intérimaire du comté d’Austin-Travis, dans un communiqué. “Alors que les jeunes ont moins de risques de complications, ils ne sont pas à l’abri d’une maladie grave et de la mort de COVID-19.”

La décision d’ignorer les directives de distanciation sociale parce que vous sentez que vous ne serez pas personnellement affecté par le virus est au mieux à courte vue. Il est vrai que certains, y compris les jeunes, ne tomberont pas gravement malades s’ils reçoivent du COVID-19, mais le risque qu’ils présentent pour d’autres est bien plus grand. Une personne asymptomatique pourrait propager le virus à de nombreuses autres personnes, dont certaines pourraient avoir des réactions beaucoup plus graves. Risquer la vie des autres pour des vacances de relâche est, bien, un peu plus que stupide.

