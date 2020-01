Bienvenue dans le capitalisme tardif, où une entreprise en achète une autre et vos affaires cessent de fonctionner

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il était une fois une entreprise nommée Wyze qui fabriquait des caméras de sécurité bon marché et d’autres produits IoT. À ce jour, les caméras Wyze ne détectent plus de personnes. Pour être clair, la détection des personnes est une caractéristique majeure des caméras Wyze. La Wyze Cam est annoncée comme offrant des «paramètres de détection et de sensibilité de zone personnalisés», et vous obtenez automatiquement un clip de ce que la caméra capture pendant que l’enregistrement complet est sauvegardé dans le cloud.

Hier, Apple a acheté la société d’IA Xnor.ai. En soi, ce n’est pas particulièrement intéressant, à part l’impact que cela a eu sur les utilisateurs de Wyze. Mais le firmware est désormais déployé sur les appareils Wyze, ce qui supprime leur capacité à détecter des personnes. Pour être juste envers Wyze, la société a averti les utilisateurs que la suppression avait lieu en novembre, via un message sur le forum et par e-mail, bien que certaines personnes soient toujours désagréablement surprises.

Wyze a promis que l’enlèvement est temporaire et qu’ils déploieront un remplacement cette année. La société affirme avoir réuni son propre groupe d’ingénierie de l’IA et promet que la fonctionnalité restera gratuite, même si elle passe au traitement cloud plutôt qu’à l’IA. Il peut même être possible d’éviter de perdre la capacité en refusant de mettre à jour votre firmware (certains utilisateurs Wyze ont spéculé à ce sujet dans le fil de commentaire d’origine). L’entreprise doit tenir ses promesses, mais elle semble faire les bons choix.

Mais rien de ce que Wyze fait – rien de ce que Wyze peut faire – ne change l’absurdité intrinsèque de la situation. Les utilisateurs qui ont acheté une caméra à des fins de détection de personne n’auront plus accès à cette fonctionnalité, car Apple a acheté une société d’IA. Il sera parti pour un avenir indéfini. Si vous mettez à jour votre micrologiciel (volontairement ou non), vous risquez de perdre la raison même pour laquelle vous avez acheté le produit en premier lieu.

Une histoire de propriété extrêmement abrégée

L’idée que tous les peuples ont des droits de propriété intrinsèques est assez nouvelle par rapport à la portée de l’histoire humaine. Vous pouvez dater les débuts de l’idée à la Renaissance, mais le débat démarre vraiment dans l’Angleterre du XVIIe siècle. Pas moins un personnage que Thomas Hobbes a fait valoir dans le Léviathan que les hommes ordinaires n’avaient pas le droit de refuser des biens à leur souverain et qu’un souverain pouvait saisir les biens de toute personne sur laquelle il régnait sans consentement. La propriété foncière dans les sociétés anciennes était souvent limitée à des classes ou des groupes particuliers. Les Juifs, par exemple, étaient souvent interdits de posséder des biens, tout comme les Afro-Américains avant la guerre civile. Les femmes étaient encore considérées comme la propriété légale de leurs maris en Angleterre et aux États-Unis jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Ma grand-mère encore vivante m’a raconté comment elle n’avait pas pu obtenir une carte de crédit sans un cosignataire masculin avant les années 1970. De toute évidence, nous corrigeons toujours les bogues, même si le concept de propriété et l’idée que les produits et services devraient donner la priorité aux êtres humains par rapport aux entreprises ont tous deux été attaqués.

L’argument du «concept de propriété» est un argument que vous avez probablement entendu mille fois auparavant. En bref: la montée en puissance des produits et services numériques, combinée à un Internet toujours disponible, a permis aux entreprises de créer beaucoup plus facilement des modèles d’abonnement qui permettent d’accéder à du contenu à la demande mais ne vous permettent jamais de posséder quoi que ce soit. C’est un sujet complexe qui touche à tout, de la liberté de choix des consommateurs à la question de savoir si les modèles d’abonnement offrent une meilleure valeur économique que l’achat de produits physiques, qui dépend lui-même de la façon dont le produit est utilisé. C’est une discussion qui vaut la peine d’avoir, mais ce n’est pas ce dont je suis ici pour parler.

Accords de propriété intellectuelle modernes, les contrats ne sont pas écrits pour les humains

Les désaccords entre les câblodistributeurs et les fournisseurs de contenu sont un parfait exemple de la façon dont les bons résultats clients sont de plus en plus ignorés. Lorsque les deux parties se battent, les clients perdent l’accès aux émissions en question, mais sont généralement censés payer le prix fort pour un produit qu’ils ne reçoivent littéralement pas. L’année dernière, DirecTV et Comcast ont tous deux été surpris en train de facturer aux clients des frais de réseau sportif régional bien qu’ils ne transportent pas le contenu d’un important RSN, Altitude Sports. Les deux sociétés avaient abandonné Altitude deux mois plus tôt. Comcast avait au moins offert des remboursements. DirecTV n’a cessé de facturer les gens. Pouvez-vous rompre votre contrat avec votre câblodistributeur lorsque vous découvrez que vous avez été facturé pour un produit qui n’a pas été fourni? De manière générale, non. Les FAI, cependant, sont autorisés à vous facturer le service d’un mois entier, même si vous annulez au milieu du mois. Dans d’autres contextes, facturer quelqu’un pour des services que vous ne fournissez pas sciemment est appelé fraude.

Le marché de la maison intelligente est un autre domaine où ce problème sévit. Un certain nombre de sociétés ont lancé un matériel entièrement capable d’interopérer avec d’autres systèmes, uniquement pour jeter délibérément leur propre équipement dans le cadre de la cessation d’activité. L’obsolescence programmée est elle-même obsolète, remplacée par une obsolescence programmée. Spectrum est la dernière entreprise à avoir remporté ce badge d’honneur pour avoir refusé de permettre à ses caméras de sécurité Zigbee de communiquer avec des appareils Zigbee fabriqués par d’autres sociétés. Si quelque chose empêche le concept de maison intelligente de décoller, ce sera la façon dont l’industrie brûle à plusieurs reprises ses propres premiers utilisateurs.

L’une des caractéristiques de l’obsolescence programmée est que, lorsque cela se produit, les humains n’ont souvent aucun recours. Lorsque Rockstar a perdu sa licence pour la musique de GTA IV, la société a sommairement retiré les chansons concernées dès la sortie du jeu. Il n’y avait aucune option pour les acheter pour votre usage personnel, même si vous le vouliez. Apparemment, cela ne valait pas la peine pour Rockstar de renégocier les droits ou la société n’a pas pu le faire. Aucune de ces explications ne fait quoi que ce soit pour les personnes qui ont acheté le jeu et qui veulent la bande originale avec laquelle il est livré.

Imaginez, un instant, si cette norme s’applique aux films. Et si les studios d’Hollywood ou les services de streaming devaient payer des redevances pour chaque chanson d’un film pour une période donnée? Que se passerait-il lorsque ces accords expireraient inévitablement? Si cela vous semble fou, je voudrais vous rappeler qu’Hollywood a littéralement patché un film en salle pour la première fois de l’histoire en décembre dernier. Quelqu’un veut-il entendre les pistes de remplacement de Star Wars lorsque la licence avec John Williams expire parce que Disney et sa succession ne peuvent pas parvenir à un accord vers 2050?

De même, un humain sur Terre a-t-il choisi de continuer à faire affaire avec Equifax après leur violation de données en 2017? Avons-nous été autorisés à faire entendre si cette entreprise était autorisée à continuer d’exister? Ce n’est pas une demande déraisonnable étant donné que nous sommes obligés de faire affaire avec elle.

Ce qui frappe dans bon nombre de ces résultats, c’est la façon dont personne n’est vraiment à blâmer. Apple a acheté Xnor.ai, donc Apple est bien dans ses droits de résilier les accords de licence précédents. Wyze ne peut pas s’attendre à continuer de bénéficier de technologies qu’il n’a pas sous licence. Et enfin: les utilisateurs finaux ne devraient pas s’attendre à conserver un accès permanent à une technologie fournie par Wyze, même si Wyze n’a pas explicitement communiqué auxdits utilisateurs qu’ils louaient uniquement une fonctionnalité qu’ils pensaient acheter. Si vous acceptez les préceptes, la conclusion est inévitable: les utilisateurs réguliers se font défoncer à un degré ou à un autre et personne ne s’en soucie.

Nous n’avions pas l’habitude d’accepter ces préceptes. Encore une fois, je n’essaie pas de dénigrer Wyze ici – la société réagit aux faits tels qu’ils existent sur le terrain aujourd’hui, et je serai le premier à reconnaître que cette situation spécifique concerne des pommes de terre relativement petites. Le problème est que ce n’est pas seulement un événement ou une entreprise. Il y en a partout.

Si Intel ou AMD étaient fondés aujourd’hui, ils s’appelleraient Chiply. Vous vous inscrivez à un service qui vous a livré un processeur de votre choix avec des frais mensuels correspondants et une exigence de validation câblée de 30 jours. Besoin d’économiser de l’argent? Aucun problème! Acceptez simplement d’exécuter un analyseur de performances et de partager votre trafic Web personnel 24/7 afin que Chiply puisse collecter des données utiles pour améliorer les futurs produits. Vous ne pouvez pas voir quelles données le profileur recueille et vous n’êtes pas autorisé à savoir ce que Chiply en fait, et vous n’allez certainement pas obtenir d’informations sur les «partenaires de confiance» que Chiply vend pour les partager, et on ne vous dirait jamais que ces partenaires de confiance n’ont aucune obligation de protéger vos données, et Chiply n’admettrait jamais volontairement qu’elle exécutait réellement l’application de profilage sur l’ordinateur de tout le monde, que vous ayez payé des frais mensuels ou non.

Mais salut. CPU gratuit.

Maintenant lis: