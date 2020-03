Bigelow Aerospace met à pied tout son personnel

WASHINGTON – Bigelow Aerospace, la société fondée il y a plus de deux décennies pour développer des habitats spatiaux commerciaux, a licencié tous ses employés le 23 mars dans un mouvement causé au moins en partie par la pandémie de coronavirus.

Selon des sources proches des activités de l’entreprise, les 68 employés de Bigelow Aerospace ont été informés de leur licenciement, avec effet immédiat. Vingt autres employés ont été licenciés la semaine précédente.

Ces sources ont déclaré que la société, basée dans le nord de Las Vegas, au Nevada, arrêtait ses opérations en raison de ce qu’une personne a décrit comme une «tempête parfaite de problèmes», y compris la pandémie de coronavirus. Le 20 mars, le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a signé une directive d’urgence ordonnant la fermeture de toutes les entreprises «non essentielles».

Un porte-parole de l’entreprise a confirmé le 23 mars que l’entreprise avait licencié tous ses employés en raison de l’ordonnance du gouverneur et qu’elle risquait “des amendes, des sanctions et des menaces de révocation de notre licence commerciale” si elle restait ouverte. Le porte-parole a ajouté que l’entreprise prévoyait de réembaucher des travailleurs une fois la directive d’urgence levée, bien que d’autres sources aient interprété les licenciements comme une mesure permanente.

Les entreprises spatiales dans d’autres États ont pu rester ouvertes malgré des restrictions similaires sur les entreprises non essentielles. En Californie, les entreprises aérospatiales ont poursuivi leurs activités même après les directives «rester à la maison», car la fabrication aérospatiale est considérée comme une industrie essentielle par le gouvernement fédéral.

Bigelow Aerospace a été fondée en 1999 par Robert Bigelow, qui prévoyait d’utiliser la richesse qu’il avait créée dans le secteur immobilier pour développer des stations spatiales commerciales. Il a autorisé une technologie de module extensible de la NASA après que l’agence a annulé un projet appelé TransHab qui l’avait développé.

La société a lancé deux vaisseaux spatiaux pour démontrer cette technologie de module extensible: Genesis 1 en 2006 et Genesis 2 en 2007, tous deux sur des fusées Dnepr de Russie. Le vaisseau spatial a prouvé que les modules étaient stables et maintenaient la pression atmosphérique.

En 2013, la société a obtenu un contrat avec la NASA pour construire un module extensible similaire, appelé Bigelow Expandable Activity Module (BEAM), et l’installer sur l’ISS. BEAM s’est envolé pour la station lors d’une mission cargo SpaceX Dragon en avril 2016 et a été installé sur la station le mois suivant. BEAM reste attaché à l’ISS à ce jour, utilisé pour le stockage et certains tests supplémentaires.

Bigelow avait depuis longtemps manifesté son intérêt pour le développement de stations spatiales commerciales à l’aide d’un module appelé B330, ainsi nommé car il offrait 330 mètres cubes de volume interne. La société a vu l’ISS comme un tremplin vers cet objectif et a annoncé en avril 2016 un partenariat avec United Launch Alliance pour utiliser Atlas 5 d’ULA pour lancer un module B330 sur l’ISS dès 2020.

Alors que la NASA prévoyait d’offrir un port sur l’ISS pour un module comme le B330 dès 2016, ce n’est qu’en juin dernier que la NASA a annoncé qu’elle solliciterait des offres pour accéder à ce port. La NASA a annoncé le 27 janvier qu’elle avait choisi Axiom Space pour utiliser ce port pour une série de modules commerciaux que la société prévoit d’installer à partir de la fin de 2024.

Robert Bigelow a déclaré dans une interview le 28 janvier que son entreprise avait refusé de soumettre une proposition à la NASA en raison de problèmes de financement. La NASA, au moment de la compétition, a déclaré qu’elle prévoyait de fournir jusqu’à 561 millions de dollars pour prendre en charge à la fois un module commercial de l’ISS et une sollicitation distincte pour une installation de vol libre. «C’était trop demander», a déclaré Bigelow. “Nous avons donc dit à la NASA que nous devions nous retirer.”

Bien que Bigelow ait déclaré que son entreprise était toujours intéressée à poursuivre la sollicitation de la NASA pour soutenir une station de vol libre, que l’agence n’a pas encore publiée, il a fait valoir que la NASA devait offrir plus de soutien financier pour la rendre possible. “Il doit y avoir d’importantes subventions gouvernementales pendant un certain temps jusqu’à ce que les industries puissent se débrouiller seules”, a-t-il déclaré.