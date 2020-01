Bigelow Aerospace vise une station de vol libre après la transmission du module commercial de l’ISS

WASHINGTON – Le fondateur de Bigelow Aerospace a déclaré que son entreprise avait décidé de ne pas participer à un concours de la NASA pour un module commercial de la Station spatiale internationale en raison de problèmes de financement, mais restait intéressé par un effort distinct pour soutenir une installation de vol libre en orbite terrestre basse.

Dans une interview du 28 janvier, Robert Bigelow a déclaré que son entreprise avait décidé de ne pas soumissionner à un concours de la NASA pour l’accès à un port d’amarrage ISS pour un module commercial, car le financement que la NASA lui avait proposé était trop faible. La NASA a annoncé le 27 janvier qu’elle avait choisi Axiom Space pour utiliser le port via son programme Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP).

Lorsque la NASA a publié la demande de proposition pour le port d’amarrage en juin, la NASA a déclaré qu’elle prévoyait de mettre à disposition 561 millions de dollars pour la sollicitation du port d’amarrage et une autre pour soutenir le développement d’une installation commerciale à vol libre. «C’était trop demander», a déclaré Bigelow. “Nous avons donc dit à la NASA que nous devions nous retirer.”

Bigelow a déclaré que la NASA lui avait ultérieurement indiqué que l’agence avait peut-être commis une erreur avec cette estimation de financement. “Ils n’auraient pas dû faire les déclarations qu’ils ont faites concernant ce nombre particulier, disons-le ainsi”, a-t-il déclaré.

Dans les questions et réponses publiées par la NASA pour le projet de demande de propositions NextSTEP pour un dépliant gratuit, la NASA a déclaré que le chiffre de 561 millions de dollars n’est pas une «contrainte sévère» sur le budget du programme. «Les offrants devraient proposer ce qu’ils estiment nécessaire pour clôturer leur analyse de rentabilisation», a déclaré l’agence.

La NASA n’a pas encore publié la version finale de cette demande de propositions de dépliants gratuits, même si l’agence a annoncé qu’elle le ferait d’ici décembre. Bigelow dit que son entreprise reste intéressée par ce programme, selon le financement. Entre-temps, il poursuit ses travaux sur un concept de module d’habitation pour la passerelle lunaire de la NASA grâce à un effort NextSTEP distinct.

Bigelow a déclaré qu’un module commercial de l’ISS ou un dépliant gratuit aurait besoin d’un soutien important de la NASA pour être viable, car le marché commercial n’est pas encore assez grand pour supporter de telles installations.

«La commercialisation n’est pas du tout robuste», a-t-il déclaré, notant les défis que l’ISS avait eu à attirer des utilisateurs commerciaux. «Aucune industrie n’est suffisamment mature. Il n’y en a pas assez pour maintenir une grande structure et avoir un trafic fréquent. »

“Le mantra est que la NASA sera un client, mais pas le seul client, et à un moment donné, cela fonctionnera bien”, a-t-il déclaré. “C’est juste que l’amorçage de la pompe doit avoir lieu au début de cela, et il doit y avoir des subventions gouvernementales importantes pendant un certain temps jusqu’à ce que les industries puissent se débrouiller seules.”

Bigelow a ajouté qu’un autre problème était la perception que les ressources de la NASA étaient de plus en plus détournées vers des efforts d’exploration lunaire, comme un atterrisseur lunaire. Bien qu’il soutienne en général un retour humain sur la lune, il a dit qu’il craignait que le programme ne soit pas durable.

“Si l’atterrisseur lunaire est tout ce qui est arrivé en 2024 – s’il peut être exécuté d’ici là, et j’ai des doutes – mon inquiétude est que c’est une répétition de ce qui a été fait il y a un demi-siècle”, a-t-il déclaré avec juste des missions «drapeaux et empreintes» qui n’y établissent pas une présence à long terme.

“Je ne vois pas de base que vous pouvez occuper et faire pivoter les gens à l’intérieur et à l’extérieur”, a-t-il déclaré. «C’est une préoccupation que j’ai à propos du programme lunaire dans son ensemble. . Bigelow a déclaré qu’il était au courant du projet de loi mais n’avait pas encore eu le temps de l’examiner en détail.

Bigelow a, par le passé, parlé de l’importance d’établir une base lunaire, et la société a créé des modèles d’une telle base qui utilisent des versions de sa technologie d’habitat extensible. Il a déclaré qu’il n’écarterait pas la possibilité de travailler avec d’autres sociétés sur une base commerciale lunaire quelconque.

«Si Elon [Musk] ou Jeff [Bezos] voulez vraiment poursuivre des bases lunaires, j’aimerais rejoindre un partenariat pour mettre quelque chose en équipe et essayer de faire quelque chose comme ça », a-t-il déclaré, citant l’expertise de l’entreprise dans les modules d’habitation. “Je pense que nous pourrions fournir une base lunaire avec succès.”