Bill Gates dit que nous aurons besoin de 7 milliards de doses de vaccin pour mettre fin à la crise du COVID-19 – .

(Photo BigStock)

Bill Gates est un grand spécialiste des vaccins depuis avant le début de la pandémie de coronavirus, mais dans un nouveau billet de blog, le cofondateur de Microsoft et philanthrope milliardaire affirme que la seule façon de mettre fin à la pandémie pour de bon est d’offrir un vaccin à presque tous les les 7 milliards d’habitants de la planète.

C’est gros.

«Nous n’avons jamais livré quelque chose aux quatre coins du monde auparavant», note Gates.

C’est particulièrement important si l’on considère qu’un vaccin n’a pas encore été approuvé pour une utilisation généralisée, et qu’il peut prendre jusqu’à un an à 18 mois pour gagner l’approbation et commencer la distribution.

Certaines entreprises visent un rythme plus rapide: l’Université d’Oxford dit que son candidat vaccin a montré des résultats encourageants dans des essais avec des singes macaques rhésus, et si elle autorise des essais humains accélérés, quelques millions de doses pourraient être disponibles d’ici septembre.

Pendant ce temps, la Maison Blanche fait pression sur une initiative appelée Opération Warp Speed ​​qu’Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, pourrait entraîner la fabrication de centaines de millions de doses de vaccins d’ici janvier.

Comme Fauci, Gates dit que le calendrier de janvier est concevable – mais il dit également que l’effort de développement de vaccins pourrait prendre jusqu’à deux ans.

Gates dit qu’il y a plus de 100 vaccins candidats COVID-19 différents dans le pipeline. “Je pense que huit à dix d’entre eux semblent particulièrement prometteurs”, a-t-il dit, bien qu’il ajoute que la Fondation Bill & Melinda Gates gardera un œil sur tous les autres juste pour s’assurer que rien ne manque.

Certains candidats sont développés en utilisant des approches traditionnelles, avec des virus inactivés ou affaiblis. Mais les options les plus susceptibles de devenir disponibles tirent d’abord parti des technologies plus récentes, impliquant des fragments d’ARN ou d’ADN synthétisés qui déclenchent une réponse immunitaire pour combattre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

Le premier vaccin à être testé aux États-Unis, sous la supervision de la Kaiser Permanente Washington Research Foundation de Seattle, est un de ces vaccins à ARN.

«Même si un vaccin à ARN continue de se révéler prometteur, nous devons continuer à rechercher les autres options.» Dit Gates. “Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera le vaccin COVID-19. Jusqu’à ce que nous le fassions, nous devons aller de l’avant avec le plus grand nombre d’approches possible. »

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Trouver les bons vaccins ne mettra pas fin au défi. Gates dit qu’il sera difficile d’augmenter la production, d’autant plus que nous ne savons pas encore quels candidats travailleront.

«Ce que nous pouvons faire maintenant, c’est construire différents types d’usines de vaccins à préparer», dit-il. «Chaque type de vaccin nécessite un type d’usine différent. Nous devons être prêts avec des installations qui peuvent fabriquer chaque type, afin que nous puissions commencer à fabriquer le vaccin final (ou les vaccins) dès que possible. Cela coûtera des milliards de dollars. Les gouvernements doivent trouver rapidement un mécanisme pour rendre le financement disponible. »

Il y a ensuite la question de prioriser l’accès aux vaccins.

«La plupart des gens conviennent que les agents de santé devraient recevoir le vaccin en premier», dit Gates. «Mais qui l’obtient ensuite? Les personnes plus âgées? Enseignants? Des travailleurs occupant des emplois essentiels? Je pense que les pays à faible revenu devraient être parmi les premiers à le recevoir, car les gens courent un risque beaucoup plus élevé de mourir dans ces endroits. »

Gates dit que l’Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires nationales devront élaborer un plan de distribution. Ce qui soulève une question que Gates ne répond pas dans la publication d’aujourd’hui.

L’OMS et la Fondation Gates sont déjà la cible de campagnes de désinformation qui visent soit à les blâmer d’avoir déclenché la pandémie, soit à les accuser d’avoir poussé un complot de vaccination forcée. Une fois un vaccin disponible – grâce aux efforts des chercheurs, de l’OMS, de la Fondation Gates et d’autres membres de la communauté de la santé publique – combien des 7 milliards d’habitants du monde recevront le vaccin?

Lire l’article complet sur GatesNotes