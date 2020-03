Bill Gates exhorte tout le monde à rester calme, car cela pourrait ne pas durer aussi longtemps que vous le pensez – .

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, s’est rendu à Reddit mercredi pour partager ses réflexions sur la crise des coronavirus lors d’une session Ask Me Anything.

On lui a demandé à plusieurs reprises combien de temps il pense que le statu quo actuel aux États-Unis durerait, et il a dit qu’avec suffisamment de tests et de mesures de distanciation sociale en place, nous devrions avoir ce contrôle presque entièrement dans quelques mois.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a consacré la moitié de sa carrière post-technologique à la philanthropie, les soins de santé mondiaux étant l’une des nombreuses causes sur lesquelles il se concentre via sa fondation caritative. En fait, c’est son travail avec la Fondation Bill et Melinda Gates sur lequel il a dit vouloir se concentrer davantage lorsqu’il a annoncé ces derniers jours qu’il quittait les conseils d’administration de Microsoft ainsi que de Berkshire Hathaway.

À la suite de cette annonce, il s’est rendu à Reddit mercredi pour organiser une session Ask Me Anything, et comme vous pouvez l’imaginer, il a immédiatement été bombardé de questions liées à la crise des coronavirus. “Nous devons rester calmes”, a-t-il insisté, “même s’il s’agit d’une situation sans précédent” – et il a également essayé d’ajouter des points lumineux là où il le pouvait.

Par exemple, quelqu’un lui a demandé presque immédiatement ce qu’il pensait d’un rapport de l’Imperial College de Londres qui faisait des projections sur la crise actuelle qui ont assez rapidement généré une couverture haletante et désastreuse dans des médias comme le New York Times. Entre autres choses, ce rapport avertit qu’une propagation incontrôlée du virus pourrait tuer plus de 2 millions d’Américains. Peut-être encore plus choquant, à nous tous qui nous demandons combien de temps nous aurons à endurer cette nouvelle norme, était la supposition du rapport que les mesures de distanciation sociale doivent rester en place pendant 18 mois jusqu’à ce qu’un vaccin puisse être développé.

«Heureusement», a répondu Gates lorsqu’un rédacteur a demandé ce qu’il pensait de ce rapport, «il semble que les paramètres utilisés dans ce modèle étaient trop négatifs.

“L’expérience en Chine est la donnée la plus critique que nous ayons”, a-t-il poursuivi. «Ils ont fait leur« fermeture »et ont pu réduire le nombre de cas. Ils testent largement, donc ils voient des rebonds immédiatement et jusqu’à présent, il n’y en a pas eu beaucoup. Ils ont évité une infection généralisée. Le modèle impérial ne correspond pas à cette expérience. Les modèles ne sont aussi bons que les hypothèses qui y sont formulées. Les gens travaillent sur des modèles qui correspondent à ce que nous voyons de plus près et ils deviendront un outil clé. Un groupe appelé Institute for Disease Modeling que je finance est l’un des groupes qui travaillent avec d’autres sur ce sujet. »

Plus tard, il est devenu encore plus précis. Si un pays (il n’a pas mentionné les États-Unis spécifiquement dans cette réponse) fait «du bon travail» sur deux fronts – pour tester les gens pour le virus et pour mettre en œuvre des arrêts efficaces, pour empêcher les gens de trop se rassembler et de propager le virus – “Alors dans 6-10 semaines (ce pays) devrait voir très peu de cas et être en mesure de rouvrir.”

Il a ajouté que les pays riches sont particulièrement touchés en ce moment, mais qu’avec les bonnes actions en place – cette combinaison de tests et de distanciation – Gates estime que d’ici deux ou trois mois, ces pays auraient dû être en mesure d’éliminer les taux élevés d’infection et démarrer le processus de reprise économique. «Je m’inquiète de tous les dommages économiques, mais ce sera encore plus grave en ce qui concerne les pays en développement qui ne peuvent pas faire la distanciation sociale de la même manière que les pays riches et dont la capacité hospitalière est beaucoup plus faible.»

Source de l’image: Samuel Habtab / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.