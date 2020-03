Bill Gates explique pourquoi la réaction du président Trump au coronavirus est si fausse – .

Le président Trump a tenté de faire valoir mardi que l’économie a besoin et devrait être redémarrée rapidement et que les entreprises ont rouvert malgré l’impact du coronavirus qui se fait toujours sentir dans le pays.

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a attaqué cette impatience de mettre fin à la réponse du coronavirus COVID-19 du pays, qui a inclus un grand nombre de quarantaines et de commandes d’abris dans le pays, dans de nouvelles remarques mardi lors d’un programme TED Connects .

Le président Trump a déclaré mardi lors d’une assemblée générale de Fox News qu’il voulait des «églises bondées» et que le pays s’ouvrirait à nouveau à Pâques, malgré les avertissements continus des responsables de la santé selon lesquels les États-Unis sont loin de maîtriser la crise croissante des coronavirus. .

Et puis il y a la réaction du co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, à cette impatience du président. Gates a utilisé un langage viscéral austère lors d’une émission de TED Connects diffusée mardi pour expliquer pourquoi la réaction de Trump est si erronée en ce qui concerne le nouveau coronavirus – et comment il est également potentiellement mortel.

“Il est très difficile de dire aux gens:” Hé, continuez à aller au restaurant, allez acheter de nouvelles maisons, ignorez cette pile de cadavres dans le coin, nous voulons que vous continuiez à dépenser, car il y a un politicien qui pense que la croissance du PIB est ce qui compte. Il est difficile de dire aux gens pendant une épidémie… qu’ils devraient entreprendre des activités en sachant que leur activité propage cette maladie. »

Ailleurs au cours de la discussion, Gates a reconnu son accord avec le président selon lequel la fermeture de vastes pans du pays serait «désastreuse» pour l’économie. C’est juste que, étant donné la gravité du virus COVID-19, «il n’y a vraiment pas de terrain d’entente», et il a réitéré sa conviction que le respect d’un arrêt de six à 10 semaines devrait suffire à enrayer la propagation communautaire du virus suffisamment longtemps pour que le système de santé puisse gérer l’afflux de patients infectés.

C’est le même délai que Gates a donné lors d’une récente session Reddit AMA, au cours de laquelle il a exhorté les gens à “garder son calme” même si “c’est une situation sans précédent”. Dans ses nouvelles remarques de mardi, Gates a déclaré que les États-Unis avaient raté leur coup pour éviter de faire face à un arrêt économique calamiteux et que la seule façon d’aller de l’autre côté était de prendre nos décisions et de participer véritablement à un arrêt généralisé – pas une série de demi-mesures dans certains endroits, tandis que d’autres réagissent fortement au virus. Nous nous engageons pleinement et il pense que cela ne prendra qu’un peu plus d’un mois environ pour reprendre le chemin de la normalité.

“Nous n’avons pas agi assez vite pour pouvoir éviter l’arrêt”, a déclaré Gates, ajoutant une dernière note sur le virus découvert fin 2019 en Chine et dont les responsables américains avertissaient déjà au début de cette année:

«C’est en janvier que tout le monde aurait dû être prévenu.»

Il a fait ces remarques le jour où le dernier nombre de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis a dépassé 55 000, selon l’Université Johns Hopkins. Aux États-Unis, à ce jour, près de 800 personnes sont mortes du virus.

