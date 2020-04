Bill Gates prévient qu’une autre épidémie comme le coronavirus pourrait bientôt se produire – .

Bill Gates a averti dans une interview qu’une épidémie de type coronavirus pouvait survenir tous les 20 ans environ.

Mais grâce à la lenteur de la réaction du monde aux pandémies de COVID-19, nous serons mieux préparés à faire face à la prochaine crise sanitaire majeure.

Le fondateur de Microsoft travaille à travers sa fondation sur plusieurs vaccins contre les coronavirus, qui sont le seul moyen d’arrêter vraiment la propagation du nouveau virus.

Une conférence Bill Gates TED de 2015 dans laquelle le fondateur de Microsoft a prédit que le prochain problème majeur du monde serait un fléau plutôt qu’une guerre mondiale devenue virale il y a quelques mois. Le monde a réalisé que ce qui se passait avec la nouvelle épidémie de coronavirus suivait un scénario défini par Gates. Son objectif à l’époque était de sensibiliser et de convaincre les gouvernements de préparer leurs réponses à une pandémie en conséquence. La crise sanitaire du COVID-19 montre que le monde n’a pas été simplement pris par surprise, il n’a pas agi en conséquence. Même si la Chine a caché des informations et caché le nombre réel de cas et de décès, de nombreux pays ont eu le temps de se préparer à gérer les épidémies locales de coronavirus. Quelques-uns l’ont fait, tandis que la plupart ont perdu près de deux mois.

Gates avertit maintenant qu’une épidémie de type coronavirus peut se produire tous les 20 ans environ. Mais la prochaine fois, croit-il, le monde sera prêt à réagir.

Le fondateur de Microsoft s’est entretenu avec Financial Times sur Skype il y a quelques jours, abordant plusieurs problèmes liés aux coronavirus. Il a réitéré le fait que la Fondation Bill et Melinda Gates est déjà impliquée dans la réponse mondiale à la pandémie, travaillant avec les secteurs privé et public sur les vaccins ainsi que d’autres mesures qui peuvent aider certains pays à surmonter la crise.

Gates a expliqué à nouveau que la fondation travaillera sur le développement de sept ou huit vaccins en même temps, y compris la logistique requise pour produire en masse chaque type de médicament s’il est efficace et sûr. Tout comme il l’a dit à Trevor Noah il y a quelques jours, avoir des usines en place pour des traitements qui pourraient même ne pas fonctionner pourrait coûter des milliards, mais cela permettrait également d’économiser des billions de dollars et beaucoup de temps.

Toujours selon Gates, les retombées de la pandémie de COVID-19 coûteront au monde plusieurs milliers de milliards de dollars de plus que prévu. Mais cela pourrait être une bonne raison pour les gouvernements d’investir dans les préparatifs de la prochaine pandémie:

Ayant payé des milliers de milliards de dollars de plus que ce que nous aurions dû faire si nous avions été correctement préparés, les gens [prepare], cette fois, parce qu’elle a touché les pays riches. Il s’agit du plus grand événement que les gens connaîtront toute leur vie. Nous aurons des diagnostics de secours. Nous aurons des bibliothèques antivirales profondes. Nous aurons des anticorps à plus grande échelle. Nous aurons des plateformes de vaccins. Nous aurons des systèmes d’alerte précoce. Nous ferons des jeux de germes.

Le coût de bien faire toutes ces choses est très faible par rapport à ce que nous vivons ici. Et maintenant, les gens réalisent, OK, il y a vraiment une probabilité significative tous les 20 ans environ avec beaucoup de voyages dans le monde que l’un de ces [viruses] viendra. Et donc les citoyens attendent du gouvernement qu’il en fasse une priorité. Cela ne coûtera pas autant que le budget de la défense, disons, mais ce sera un investissement significatif. Certains de ces investissements aideront le travail médical dans d’autres domaines. Une plateforme vaccinale, des diagnostics rapides et bon marché – ce ne sont pas des choses qui ne sont valables que pour une épidémie.

Source de l’image: Samuel Habtab / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

