BioWare annonce qu’il va radicalement repenser et corriger l’hymne

Quand Anthem a été lancé l’année dernière, c’était avec un gémissement, pas un coup. Le titre a généralement été repoussé à la sortie, grâce à un méli-mélo de mauvaises décisions: un mauvais butin, un jeu de fin de partie limité et une structure conflictuelle qui ressemblait à deux genres différents enchaînés dans le même produit par opposition à un mélange de leurs meilleures fonctionnalités, Anthem a lutté depuis le lancement. BioWare a souligné au cours de l’année écoulée qu’il n’abandonnerait pas simplement le titre – mais il prévoit apparemment une refonte beaucoup plus substantielle qu’il ne s’était engagé auparavant.

Dans un article de blog publié le lundi 10 février, le directeur général de BioWare, Casey Hudson, a publié ce qui suit:

Nous avons également entendu vos commentaires selon lesquels Anthem a besoin d’une expérience de butin plus satisfaisante, d’une meilleure progression à long terme et d’un jeu de fin plus satisfaisant. Nous reconnaissons donc qu’il reste encore un travail fondamental à faire pour exploiter pleinement le potentiel de l’expérience, et cela nécessitera une réinvention plus substantielle qu’une mise à jour ou une extension. Au cours des prochains mois, nous nous concentrerons sur une refonte à plus long terme de l’expérience, en travaillant spécifiquement à réinventer la boucle de gameplay de base avec des objectifs clairs, des défis motivants et une progression avec des récompenses significatives – tout en préservant le plaisir de voler et de combattre dans une vaste science. -Cadre de fantaisie. Et pour le faire correctement, nous ferons quelque chose que nous aimerions faire davantage la première fois – donner à une équipe concentrée le temps de tester et d’itérer, en se concentrant d’abord sur le gameplay.

En attendant, nous continuerons à exécuter la version actuelle d’Anthem, mais nous nous éloignerons des saisons complètes alors que l’équipe travaille vers l’avenir d’Anthem. Nous continuerons le jeu avec des événements, des actualisations de magasins et revisiterons le contenu saisonnier et cataclysmique passé – en commençant par notre anniversaire vers la fin du mois.

Je pense qu’il est intéressant de voir BioWare s’engager à reconstruire Anthem de cette manière, car nous semblons voir davantage de preuves que les studios sont prêts à prendre ce type d’engagement pour un produit. No Man’s Sky est l’un des exemples les plus frappants de cette tendance, mais ce n’est pas le seul: Fortnite, Rainbow Six Siege, The Division et Final Fantasy XIV sont tous des jeux assez récents qui ont été lancés dans une condition et sont dans une toute autre situation. état aujourd’hui. Bien sûr, ce que beaucoup de ces jeux ont en commun est un composant en ligne ou multijoueur qui leur a permis d’être traités comme des communautés (avec les bases de joueurs de longue date que cela implique) plutôt que d’être axés sur le mode solo. Là encore, No Man’s Sky est également une exception. Bien que ce jeu soit désormais un jeu multijoueur, ce n’était pas le cas lors de son lancement en 2016.

J’aimerais inclure Fallout 76 sur cette liste, mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu’il soit admissible. Bethesda mérite tout le crédit de rester avec le jeu plutôt que de l’abandonner au lancement, mais le développeur ne semble pas vouloir faire des erreurs non forcées. Retarder un correctif de contenu pendant six mois parce que vous voulez l’améliorer est la bonne chose, mais introduire de nouveaux efforts de monétisation agressifs qui payent des bonus massifs affectant le jeu derrière un modèle d’abonnement? Cela prend beaucoup de chutzpah. Donc … peut-être que nous donnons à FO76 la moitié du crédit pour l’instant (parce que Bethesda est absolument resté et a investi dans le jeu) et revisitons la question après que le titre ait reçu sa première mise à jour de contenu.

Quant à Anthem, je serais ravi de voir le jeu réédité avec un meilleur mélange de gameplay et de narration. Anthem est un titre sur lequel j’ai gardé un œil, mais j’ai finalement opté contre l’achat en fonction des critiques qu’il a reçues. J’ai choisi No Man’s Sky pour Noël parce qu’il a finalement été suffisamment mis à jour pour ressembler à un titre que je pourrais apprécier plutôt qu’à une expérience à moitié préparée avec des remorques de lancement bien meilleures que le gameplay. Je n’ai pas pu jouer autant que je l’avais prévu, mais les nouvelles fonctionnalités du jeu, les quêtes et l’exploration sont loin de ce qui existait il y a 3,5 ans. Je suis toujours ravi de voir un développeur investir dans un jeu plutôt que de le tuer, et j’espère que Anthem réussira sa relance la deuxième fois.

