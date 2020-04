BlackSky propose des outils de renseignement géospatial aux analystes qui télétravaillent

La pandémie de coronavirus a alimenté la demande d’outils de télétravail et a accru l’appétit des organisations pour des informations à la minute près.

WASHINGTON – Le fournisseur d’intelligence géospatiale BlackSky, qui cherche à répondre à une demande de capacités de télétravail, offre un accès à distance à ses services de surveillance mondiale et d’imagerie par satellite.

«Compte tenu de la pandémie de coronavirus, les analystes du renseignement, les analystes financiers et les chercheurs recherchent des solutions qui permettent aux équipes de poursuivre des projets critiques de sécurité et de renseignement tout en travaillant à distance», a déclaré le PDG de BlackSky, Brian O’Toole, le 22 avril.

La société a déclaré que ses outils de télétravail sont cyber-sécurisés et permettent aux analystes de développer des rapports de renseignement et de partager des informations non classifiées. Les utilisateurs du service BlackSky tirent des informations d’une combinaison d’images satellites de télédétection, de capteurs environnementaux, de capteurs de suivi des actifs, de systèmes Internet des objets, de l’actualité étrangère locale, des médias sociaux, des publications de l’industrie et des rapports financiers. Les informations sont analysées à l’aide de techniques d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle.

«Une partie importante de notre main-d’œuvre travaille à domicile. Nous adoptons depuis longtemps un grand nombre de ces outils de collaboration », a déclaré Scott Herman, directeur technique de BlackSky, à SpaceNews.

De nombreux clients de la société dans les agences américaines de sécurité nationale et de renseignement sont habitués à travailler dans des installations sécurisées. Après la pandémie, ils se sont soudainement retrouvés à devoir faire du télétravail et ont réalisé qu’ils n’avaient pas accès à distance aux données ou aux outils nécessaires pour faire leur travail et qu’ils avaient des problèmes de sécurité, a déclaré Herman.

Le package de télétravail de BlackSky, appelé Spectra On-Demand Secure Bundle, a été conçu pour les analystes du renseignement qui traitent des informations non classifiées mais toujours sensibles. Il est accessible en ligne depuis n’importe quel ordinateur. “Nous fournissons l’accès à nos satellites pour les tâches, nous fournissons l’accès à d’autres satellites pour les tâches et l’archivage des données” et une large gamme de capteurs utilisés pour la surveillance mondiale, a déclaré Herman. Les services comprennent également une formation sur la méthodologie impliquée dans la capture des données. Les analystes doivent encore se rendre dans des installations sécurisées pour travailler avec des informations classifiées, mais une grande partie de leur travail non classifié peut être effectué à domicile, a-t-il déclaré.

Herman a déclaré que la pandémie de coronavirus a alimenté la demande d’outils de télétravail et a accru l’appétit des organisations pour les informations les plus récentes du monde entier. Des entreprises comme BlackSky répondent à ces demandes mais font face aux mêmes obstacles à la pandémie que tous les opérateurs de satellites, tels que les retards de lancement, l’accès aux sites de lancement et la fermeture des installations. BlackSky a quatre satellites en opération et prévoit d’en lancer huit autres plus tard cette année.