Blackview BV9800 Pro Field-Test: téléphone robuste économique avec caméra thermique

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Alors que la plupart des smartphones deviennent plus larges et plus minces, les téléphones durcis sont une exception. Donc, si vous cherchez un téléphone qui se glissera dans votre poche de hanche, le nouveau BV9800 Pro de Blackview (549,99 $, avec des prix de vente variant de 470 $ à 520 $) n’est pas pour vous. Mais si vous avez besoin d’un téléphone Android aussi proche de l’indestructible que vous pouvez trouver, rempli de fonctionnalités qui le rendent idéal pour une utilisation commerciale et pour les loisirs de plein air, il offre, et pour un prix beaucoup plus bas que des concurrents aux fonctionnalités similaires ( comme le smartphone CAT S61 pour 999 $).

Le BV9800 Pro de Blackview en chiffres

Pour commencer, selon Blackview, le téléphone est conforme à IP68 (vous pouvez nager avec), ainsi qu’à IP69K (il peut résister au nettoyage à la vapeur, bien que je ne sois vraiment pas sûr que ce soit la meilleure idée) et MIL-STD-810G. Vous pouvez théoriquement le laisser tomber d’environ la hauteur des épaules sans mal. Il utilise un processeur octa-core Helio P70 de milieu de gamme et est livré avec 6 Go de RAM raisonnablement costaud et 128 Go de stockage, plus un emplacement pour carte. La batterie massive de 6580 mAh signifie que vous n’aurez pas à vous battre pour un chargeur à mi-projet. La grande batterie et le boîtier robuste contribuent au poids lourd du téléphone de 322 grammes.

Il exécute trois systèmes de positionnement – GPS, GLONASS et BEIDOU – vous devriez donc être en bonne forme partout dans le monde. Un baromètre est également utilisé par l’application Altimètre incluse du téléphone. Un lecteur d’empreintes digitales bien positionné se trouve juste en dessous du bouton d’alimentation, et la taille généreuse du téléphone permet également une prise casque. Le BV9800 Pro peut se charger sans fil jusqu’à 10 watts, ou via USB-C, et est capable de double SIM. Le téléphone fonctionne sur Android 9.0, ce qui n’est pas trop surprenant, mais pas le dernier.

L’écran 2340 x 1080 de 6,3 pouces est lumineux et facile à lire. L’unité que j’ai testée est entièrement noire, mais il existe également une couleur orange plus facile à voir. Le téléphone prend en charge NFC, et il a un bouton de fonction personnalisé sur le côté gauche qui peut être utilisé pour push-to-talk ou reprogrammé à l’un d’un certain nombre de raccourcis.

Ses caméras haute résolution et thermiques se démarquent du BV9800 Pro

Nous avons l’habitude de voir des capteurs 48MP dans les téléphones phares, mais en avoir un dans un téléphone robuste à prix abordable est un excellent ajout à son ensemble de fonctionnalités. L’application de caméra native du téléphone est livrée avec un mode de prise de vue décent. Il a également Beauty et FaceCute, même si je ne sais pas combien d’utilisation ceux-ci obtiendront sur un chantier. La caméra thermique FLIR intégrée est encore plus intéressante. Il est de résolution inférieure (80 x 60) que celui d’un FLIR ONE dédié, mais bien sûr, il est plus facile à utiliser car il est intégré, et beaucoup moins cher car vous n’avez pas à acheter un ajout coûteux -sur. Il y a aussi une caméra RVB 5MP pour fournir les bords et améliorer la résolution du capteur thermique FLIR Lepton.

J’ai trouvé les images FLIR compétentes, même si je suis certainement gâté par mon FLIR ONE Pro. En plus du Blackview ayant une résolution inférieure, il semble que l’enregistrement des bords ne soit pas aussi précis que je le suis avec un FLIR dédié. Cependant, c’est toujours un excellent moyen de trouver des points chauds, ou des individus ou des animaux dans l’obscurité. J’ai hâte de l’essayer en safari en Afrique plus tard cette année, car la FLIR ONE s’est avérée utile sur les trajets de nuit. Une mise en garde pour les photographes sérieux est que je n’ai pas réussi à trouver un moyen de capturer des images RAW avec le téléphone, même en utilisant des applications comme Lightroom. Le traitement d’image sur le Blackview n’est pas non plus à égalité avec les caméras de smartphones les mieux notées, mais les images sont certainement utilisables.

Boîte à outils pour téléphone robuste incluse

Comme vous vous en doutez pour un téléphone destiné à ceux qui travaillent à l’extérieur, il existe un dossier Toolbox contenant des outils utiles. La plupart de ces doublons, vous pouvez les traquer vous-même, mais il est agréable de les avoir préinstallés et vérifiés pour fonctionner avec les capteurs de l’appareil. En particulier, il était agréable d’avoir facilement accès à une appli de sonomètre et à une boussole décente (en utilisant la boussole intégrée de l’appareil). La lampe de poche est également d’une luminosité impressionnante pour un smartphone. Et bien sûr, une application de baromètre qui fournit également l’altitude est une bonne idée étant donné le capteur de pression d’air intégré du téléphone.

Vivre avec le Blackview 9800 Pro

Une fois passé le fait que le téléphone est grand et relativement lourd, il tient confortablement dans une main de taille moyenne à grande et a un bon équilibre. Je tiens les téléphones dans ma main droite, ce qui place le bouton d’alimentation et le capteur d’empreintes digitales à portée de main de mon pouce (je préfère de loin le capteur d’empreintes digitales à l’arrière ou sur le côté, et non sur l’écran, personnellement).

Je n’ai pas trouvé le lanceur natif particulièrement intuitif, mais vous pouvez toujours charger le vôtre (j’ai essayé Nova Launcher et cela a bien fonctionné). Ma plus grande déception a été la qualité de l’appareil photo principal (RVB), en particulier compte tenu du capteur 48MP. Blackview profite beaucoup du mode nuit, par exemple, mais ce n’est pas aussi bon que celui de Google ou de Huawei. Les fichiers JPEG capturés ne sont pas non plus aussi bons qu’ils pourraient l’être avec le capteur haute résolution. Blackview pourrait faire beaucoup pour résoudre ce problème en prenant en charge la capture RAW, au moins dans les applications de caméra tierces, mais dit qu’il n’a pas l’intention de le faire. Là encore, c’est un téléphone à 500 $ avec une tonne d’autres fonctionnalités, il n’est donc pas tout à fait juste de comparer la qualité de l’image à un modèle phare typique de 700 $ et plus. De plus, si vous avez besoin d’imagerie thermique, les seules autres solutions basées sur smartphone vous coûteront deux fois plus cher.

[Image Credit: David Cardinal]

Maintenant lis: