Blizzard confirme que la base d’abonnés WoW a doublé après le lancement de Classic

Je travaille toujours sur ma comparaison de niveau WoW entre Retail et Classic (je sais, je sais, je sais), mais il y a maintenant des preuves tangibles qu’un groupe substantiel de personnes se connecte à WoW pour jouer à une version du jeu qu’ils appréciaient 15 il y a des années. L’un des arguments les plus courants que j’ai vus avant le lancement de Classic – un argument dont je me suis beaucoup amusé à discuter avec des amis, bien que je n’y ai pas nécessairement mis beaucoup de stock – était l’idée que les gens rouleraient des personnages classiques, rencontrez immédiatement la difficulté et le rythme du jeu, et quittez rapidement à nouveau.

Il s’avère que personne ne devrait s’inquiéter. Classic est suffisamment populaire pour avoir doublé le nombre de personnes payant pour un abonnement WoW actif. C’est selon les données du rapport du quatrième trimestre 2019 de Blizzard, qui indiquait que le nombre de joueurs payant pour un mois ou plus de service avait doublé depuis le lancement de Classic à la mi-2019. Pointe du chapeau à Overclock3D, qui a initialement brisé l’histoire.

La chose amusante à propos du débat Classic / Retail était que les joueurs du côté Retail de la communauté étaient certains que Classic serait rempli de gens qui ne faisaient que se plaindre de la difficulté du jeu. Je mentirais si je disais que je n’ai pas vu de plaintes. J’ai fait une partie des plaintes, en fait. Le jeu est parfois exaspérant. Il peut être difficile de trouver suffisamment de quêtes pour monter de niveau facilement. Certaines des lacunes de la conception originale de Blizzard sont évidentes au-dessus du niveau 30, comme elles ne l’étaient pas dans le jeu original.

Cela dit, je joue toujours, même si une grande partie de la couverture des tests de CPU et de GPU de novembre à février a essentiellement détourné mes tests. Il y a beaucoup de bon jeu dans WoW Classic, ce qui n’est vraiment pas surprenant, étant donné que c’est le jeu qui a amené des millions de personnes à jouer à World of Warcraft. Mais en même temps, je ne devrais probablement pas trop m’appuyer sur la force de cet argument. Ce n’est pas parce qu’un jeu a des éléments forts qu’il vieillit particulièrement bien, ni même que les gens ont faim de revenir à nouveau sur son contenu. Le diaporama de notre comparaison de mise à niveau WoW (1-20) est intégré ci-dessous:

La vraie question pour WoW Classic, pour moi, est de savoir comment le projet peut évoluer à partir d’ici. Blizzard continuera de déployer des mises à jour de contenu pour WoW Classic, mais finalement toutes les bonnes choses ont une fin. Naxxramas est le dernier raid de fin de partie, et même si cela mettra au défi les joueurs de niveau intermédiaire qui ont progressé dans le contenu de fin de partie à un rythme plus lent, il ne plaira pas tout le monde.

Je peux voir quelques façons différentes pour Blizzard de gérer cela. La première consiste à ne pas le gérer et à offrir Classic comme il est exactement – WoW classique, ni plus, ni moins, avec tout le contenu et les limites que cela implique. Une autre option consiste à développer des implémentations «classiques» des précédentes extensions de WoW et à offrir aux joueurs classiques la possibilité de cloner un héros existant sur un serveur BC, de déplacer un héros de l’un à l’autre (sans possibilité de transfert en arrière), ou de rouler frais et nivellement du visage de 1 à 70 selon les règles du TBC. Je soupçonne que nous aurions la première ou la deuxième option, pas la troisième, mais elles sont toutes possibles.

Mais il y a un autre chemin que Blizz pourrait prendre: le développement de contenu pour vanilla WoW.

Rappelez-vous – WoW original avait beaucoup de contenu visible sur la carte qui n’a jamais été utilisé. La zone entière du mont Hyjal en est un exemple. Nous savions que Gilnéas existait derrière le mur Graymane, même si nous n’avions pas pu visiter le pays. Nous étions allés à Tol Barad et Grim Batol dans Warcraft 2. Karazhan n’est peut-être pas une instance dans Classic, mais elle existe dans Classic. Même si Blizzard s’est limité à la tradition de Warcraft telle qu’elle existait en 2004, il existe de nombreux endroits que nous n’avons jamais explorés ou visités. Il n’y a aucune raison pour que le nouveau contenu à 5 joueurs ou raid ne puisse pas être ajouté au jeu existant.

Il y a une raison spécifique pour laquelle j’imagine Blizzard suivre cette voie – cela permettrait à la société de revoir les scénarios «Que se passerait-il si» dans une chronologie où le Dark Portal n’a jamais rouvert, et le monde d’Azeroth a continué comme avant. Même si les Draeneï ne se sont jamais écrasés sur Azeroth, Arthas aurait quand même réapparu. Le culte du Marteau du crépuscule était très présent dans les événements ultérieurs de vanilla WoW. Il y a des façons et des endroits où Blizzard pourrait étendre la tradition de Classic avec de nouveaux donjons à 5 et un contenu adapté à un univers dans lequel les choses se sont passées très différemment (et, probablement, nous restons enfermés au Lvl 60 et avec n’importe quelle version de patch avec laquelle Blizzard s’arrête) ).

Je suis beaucoup plus intéressé par l’évolution de Classic que ce que l’on peut généralement dire à propos d’un titre de 15 ans, même si mon temps de jeu a un peu manqué.

