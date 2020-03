Bloqué à l’intérieur? apprenez Python et relancez votre carrière avec ce pack de formation de 30 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous savons tous qu’il existe de nombreuses façons de passer toutes ces heures supplémentaires que vous tuez en étant assis à la maison. Et avant même de le dire, ne vous embêtez pas – nous savons que vous ne travaillez pas toutes les minutes entre 9 et 5 heures.

Bien sûr, vous pouvez jouer à Fortnite ou lancer Netflix pour la dix-neuvième fois aujourd’hui. Ou vous pouvez commencer à investir votre temps dans quelque chose de vraiment productif et de changer de carrière.

La croissance sans précédent de la programmation Python se poursuit. En tant que langue principale derrière de nombreux nouveaux domaines les plus fascinants et fertiles de la science des données, c’est une compétence qui peut rapporter d’énormes dividendes. Et nous voulons dire vraiment énorme.

Passez votre temps à la maison à bon escient et devenez un expert Python avec la formation sur le pack de certification de programmation Absolute Python (29,99 $, plus de 90% de réduction).

Que ce soit votre introduction à Python ou que vous ayez simplement besoin d’un cours de recyclage, cette formation offre un aperçu complet de toutes les bases de Python ainsi que de ses applications plus avancées et devrait offrir une explication complète des raisons pour lesquelles l’expérience Python est un booster de CV 2020 nécessaire .

Dans Introduction à la formation Python, les débutants verront pourquoi ce langage convivial est devenu un incontournable de l’industrie, y compris une exploration de toute la terminologie et un aperçu de certains des outils les plus importants de l’arsenal d’un codeur Python.

La formation met à zéro certains de ces outils dans Analyse des données Python avec NumPy et Pandas. Après un certain temps à utiliser Jupyter Notebook pour écrire des programmes Python rapides, vous creuserez dans certaines bibliothèques Python populaires auprès des spécialistes des données, en utilisant NumPy et Pandas pour affiner la façon dont vous organisez et manipulez de grands ensembles de données et Matplotlib pour visualiser ces données et aider à comprendre ce qu’elles sont. tous les moyens.

Finalement, le Formation Python avancée Le cours re-contextualise votre apprentissage et le tourne dans une nouvelle direction en utilisant vos compétences nouvellement acquises pour gérer des tâches plus compliquées comme le mappage réel, le tri avancé, les expressions, les bases de données, le codage orienté objet, etc.

À l’heure actuelle, chacun de ces cours, qui se vendent généralement séparément pour 200 $, sont maintenant tous disponibles pour seulement 29,99 $, soit environ 10 $ par cours.

