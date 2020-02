Blue Canyon Technologies fournira un bus à l’Archinaut One de Made In Space

SAN FRANCISCO – Blue Canyon Technologies (BCT) a annoncé le 12 février son intention de fournir son petit satellite X-SAT pour la mission de démonstration de fabrication en orbite de l’Arinaut One de Made In Space.

“Les implications de notre capacité à réaliser l’impression 3D dans l’espace sont infinies et nous sommes fiers de nous associer à Made In Space pour faire de cette mission une réalité”, a déclaré George Stafford, fondateur et PDG de BCT, dans un communiqué. “De plus en plus, nous constatons que nos capacités de bus spatiaux permettent des technologies de plus en plus innovantes, changent la nouvelle frontière spatiale et comment nous pouvons en tirer parti.”

Pour la mission Archinaut One, BCT assemblera et testera fonctionnellement X-SAT, son plus grand bus satellite, avant de le livrer à Made In Space. Made In Space effectuera l’intégration de la charge utile et les tests des véhicules spatiaux, a déclaré par courriel Brian Crum, ingénieur des systèmes d’engins spatiaux BCT. BCT a refusé de commenter la valeur de son contrat avec Made In Space.

BCT fournit également X-SAT à MethaneSAT, une filiale du Fonds de défense environnementale à but non lucratif, pour un satellite de surveillance environnementale dont le lancement est prévu en 2022. BCT annonce X-SAT sur son site Web comme un satellite de classe 250 kg avec un panneau solaire déployable qui fournit 400 watts de puissance de crête.

La NASA a attribué à Made In Space un contrat de 73,7 millions de dollars pour la fabrication additive d’une paire de faisceaux de dix mètres à bord du satellite Archinaut One, dont le lancement est prévu au plus tard en 2022. En orbite, le bras robotique embarqué d’Arpinaut One intégrera les panneaux solaires à son système d’alimentation. Si tout se passe comme prévu, les baies Archinaut One produiront cinq fois la puissance de satellites similaires de classe ESPA, selon le communiqué de presse.

La BCT s’est développée rapidement ces dernières années pour répondre à la demande croissante de composants satellites, de bus satellites et d’opérations de mission depuis son siège de Boulder, Colorado. La BCT construit plus de 60 vaisseaux spatiaux pour des missions gouvernementales, commerciales et universitaires. L’entreprise, qui a doublé de taille au cours des 12 derniers mois, prévoit d’ouvrir un siège social et une usine de production de 80 000 pieds carrés en 2020.