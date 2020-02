Blue Origin ouvre une usine de moteurs-fusées

HUNTSVILLE, Alabama – Blue Origin a officiellement ouvert le 17 février une usine que la société prévoit d’utiliser pour produire des moteurs à la fois pour ses véhicules et pour la fusée Vulcan de United Launch Alliance.

Une cérémonie de coupure du ruban a marqué l’achèvement d’une usine de 350 000 pieds carrés ici qui produira des moteurs BE-4 et BE-3U. L’usine, construite en un peu plus d’un an, accueillera plus de 300 employés et produira jusqu’à 42 moteurs par an.

“Vous pouvez voir que nous pouvons faire avancer les choses très rapidement”, a déclaré Bob Smith, directeur général de Blue Origin, lors de la cérémonie. «Douze mois pour construire ce type d’installation sont une réalisation incroyable pour notre équipe.»

Bien que le bâtiment soit terminé, Blue Origin n’est pas encore prêt à commencer à produire des moteurs là-bas. Les employés commenceront à emménager dans l’usine cette semaine, ont déclaré des responsables de l’entreprise, avec des outils et d’autres équipements qui devraient arriver dans les semaines à venir. L’usine devrait être prête à commencer à construire des moteurs BE-4 cet été, à commencer par un moteur de «certification de site» qui sera tiré à la fois sur le site d’essai de Blue Origin dans l’ouest du Texas et sur un banc d’essai au Marshall Space Flight Center de la NASA que la société est rénovation.

Blue Origin construit actuellement des moteurs BE-4 à son siège social de Kent, dans l’État de Washington. Ce travail comprend une série de moteurs utilisés pour les tests et deux moteurs de «préparation au vol» qui, selon Smith, seront livrés à United Launch Alliance en mai pour intégration sur la fusée Vulcan de cette société pour les tests. Les premiers moteurs destinés au vol y seront également produits.

L’intérieur de l’usine de moteurs Blue Origin à Huntsville. L’outillage et d’autres équipements de production commenceront à arriver dans les prochaines semaines, ont annoncé des responsables. Crédits: SpaceNews / Jeff Foust

L’entreprise prévoit de transférer la production sur une période de deux ans de Kent à Huntsville. Une fois la chaîne de production BE-4 stabilisée, le personnel de Huntsville sera formé dans le Kent, puis reviendra pour accélérer la production de moteurs à Huntsville. À terme, l’usine sera en mesure de produire 42 moteurs par an, répartis à peu près également entre le BE-4 et le moteur BE-3U qui alimenteront l’étage supérieur de New Glenn. La société prévoit de prendre deux à trois ans pour atteindre ce taux de production.

Le moteur BE-4, dont deux seront utilisés sur le premier étage de Vulcan et sept sur le premier étage réutilisable de New Glenn, touche à la fin de son développement. Les responsables de la société ont estimé qu’il faudrait de trois à quatre mois pour éliminer les risques techniques finaux avec le moteur avant de procéder aux tests de qualification finaux.

L’achèvement de l’usine n’est qu’une des nombreuses étapes importantes pour Blue Origin cette année. Smith a déclaré qu’il s’attend à ce que l’autre grand projet de construction de l’entreprise, Launch Complex 36 à la station de Cape Canaveral Air Force en Floride, soit «principalement réalisé» cette année. Ce site hébergera les lancements de New Glenn que la société prévoit maintenant de commencer fin 2021, selon une fiche technique de la société.

Blue Origin est également presque prêt à transporter des personnes sur son véhicule suborbital New Shepard. Alors que la société s’attendait à ce que cet objectif soit atteint l’année dernière, Smith a noté l’automne dernier que la société avait «mis les freins» sur ces plans afin de faire plus de travail sur le véhicule pour vérifier qu’il peut transporter des personnes en toute sécurité. New Shepard a pris l’avion pour la dernière fois en décembre, et les responsables de la compagnie, s’exprimant sur le fond après la cérémonie, estiment qu’il pourrait y avoir jusqu’à trois à quatre vols New Shepard sans équipage avant que Blue Origin embarque des personnes.

Une autre priorité pour l’entreprise est le développement potentiel d’un atterrisseur lunaire avec équipage pour le programme Artemis de la NASA. La société a annoncé en octobre qu’elle dirigeait une «équipe nationale» avec Draper, Lockheed Martin et Northrop Grumman pour proposer un atterrisseur lunaire pour le programme Human Landing System à la NASA.

“Nous nous préparons, espérons-le, à recevoir un prix de la NASA pour le programme Artemis”, a déclaré Smith. La NASA, dans un dossier de passation de marchés la semaine dernière, a déclaré qu’elle prévoyait de décerner des récompenses fin mars ou début avril.

L’ouverture de l’usine a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, qui ont salué l’investissement de 200 millions de dollars de Blue Origin dans l’usine et prévoient d’employer jusqu’à 400 personnes une fois en pleine production. Parmi les personnes présentes figuraient le sénateur Doug Jones (R-Ala.) Et les représentants Robert Aderholt (R-Ala.) Et Mo Brooks (R-Ala.)

“La décision de Blue Origin de s’installer ici à Huntsville cimente certainement notre statut de” Rocket City “”, a déclaré Brooks.