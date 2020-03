Blue Origin poursuit le développement de fusées et de moteurs alors que l’industrie fait face au coronavirus

PDG Bob Smith: La réponse à cette crise évolue rapidement et change de jour en jour.

WASHINGTON – Alors que l’épidémie de coronavirus continue de secouer tous les secteurs de l’économie américaine, y compris l’industrie spatiale, le PDG de Blue Origin, Bob Smith, a déclaré que la société avait jusqu’à présent pu poursuivre le développement de ses véhicules et moteurs spatiaux.

La réponse à cette crise évolue rapidement et change de jour en jour, a déclaré Smith à SpaceNews le 16 mars. La société est basée à Kent, Washington, près de l’un des épicentres de l’épidémie de coronavirus. Il y a quelques semaines, Blue Origin a constitué un groupe de travail pour diriger les efforts de réponse.

“Nous rencontrons notre groupe de travail tous les jours”, a déclaré Smith. “C’est un environnement en mutation, et nous faisons des ajustements et continuons de fonctionner”, a-t-il déclaré. “Nous essayons simplement de répondre à l’évolution de l’environnement.”

Même les déplacements difficiles sont très restreints et la plupart des employés font du télétravail, a déclaré Smith. La société a déclaré que l’objectif était de commencer à faire voler les gens au bord de l’espace dès 2020.

“Nous continuons à progresser avec le programme d’essais, en passant par le processus de vérification des véhicules”, a déclaré Smith. «Nous espérons pouvoir transporter des personnes d’ici la fin de l’année.»

Smith a déclaré que les tests des moteurs-fusées BE-4 qui devaient être livrés à United Launch Alliance plus tard cette année se déroulaient comme prévu. Le BE-4 est le moteur principal de la fusée de nouvelle génération de l’ULA, le Vulcan Centaur, qui est fabriqué à Decatur, en Alabama.

“Nous continuons d’avancer, nous arrivons au point où nous sommes prêts à entrer en qualification”, a-t-il déclaré. «Nous qualifierons le moteur cette année et nous expédierons certains moteurs à ULA qu’ils intégreront à Vulcan cette année. Ils sont pour la plupart complets. Nous les expédierons dans les prochains mois. “

En février, Blue Origin a ouvert une usine de 350 000 pieds carrés à Huntsville, en Alabama, pour produire des moteurs BE-4 et BE-3U pour la fusée New Glenn de Blue Origin. L’usine emploiera plus de 300 travailleurs et produira jusqu’à 42 moteurs par an.

“Nous allons installer des outils là-bas cet été et commencer à construire notre banc d’essai pour BE-4 et BE-3U”, a déclaré Smith. «Cela nous permettra de tester des moteurs de production et de les expédier à ULA à Decatur et en Floride pour notre New Glenn.»

Les tests du moteur d’atterrisseur lunaire BE-7 de Blue Origin se poursuivent au Marshall Space Flight Center de la NASA et dans les installations du laboratoire de recherche de l’Air Force en Californie.

“Nous essayons de terminer le développement le plus rapidement possible pour être prêts pour la mission lunaire”, a déclaré Smith. L’atterrisseur lunaire Blue Moon de l’entreprise sera propulsé par un seul moteur BE-7.