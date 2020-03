BMW annonce le concept i4 EV et définit les livraisons en 2021

L’un des faits saillants du Salon international de l’automobile de Genève qui n’a pas eu lieu cette semaine (craintes de coronavirus) a été l’introduction prévue de la BMW i4. Comme pour de nombreux autres déploiements GIMS prévus, il a eu lieu virtuellement ou au siège du constructeur automobile. Le «Gran Coupé» de BMW est un véhicule électrique époustouflant avec un petit écran LCD de tableau de bord, quatre portes, une très grande calandre et un logo BMW légèrement différent.

Ce que BMW a montré, c’est le concept-car i4, bien qu’un concept qui ressemble étroitement à ce à quoi ressemblera la voiture de production. Rien de trop éloigné du tout. Alors que certaines spécifications évoluent, le PDG de BMW, Oliver Zipse, a déclaré qu’il aurait une autonomie de 600 kilomètres (373 miles) et une accélération de 0 à 100 km / h (62 mph) de moins de quatre secondes. BMW n’a pas encore parlé de prix, mais BMW est un constructeur automobile haut de gamme, et les véhicules électriques ont un prix élevé. Une partie du delta des coûts des VE sera récupérée en réduisant les coûts de maintenance.

Le groupe motopropulseur i4 aura un moteur électrique évalué à 390 kW ou 530 ch. La batterie sera de 80 kWh (les plus grandes batteries de Tesla sont de 100 kWh). Il peut charger jusqu’à 150 kW et revenir à 80% de sa capacité en «environ 35 minutes», explique BMW. «Il en résulte un temps de charge d’environ six minutes pour une autonomie de 100 kilomètres.» La vitesse de pointe sera supérieure à 200 km / h ou environ 125 mph. Certains disent que la revendication de BMW de 373 miles d’autonomie peut se traduire par 300 à 325 miles en conduite réelle. Pourtant, très bien.

BMW dit qu’il y aura trois «modes d’expérience», ce qui n’est pas tout à fait un mode de conduite où les paramètres du moteur et de la suspension changent. Ils sont appelés Core, Sport et Efficient. Le mode efficace «Vue de conduite assistée» reproduit pour le conducteur ce que les capteurs de la voiture détectent.

Voici ce que BMW a à dire sur son véhicule:

L’intérieur de la BMW Concept i4 se concentre sur les moments où le conducteur choisit de piloter lui-même la voiture. À cette fin, chaque élément à l’avant de la cabine est formé sur le conducteur. Le nouvel écran incurvé BMW s’associe au volant pour révéler une nouvelle approche de l’orientation du conducteur et offre un aperçu de l’affichage dans les versions de série des BMW iNEXT et BMW i4. Ici, les surfaces de présentation de l’affichage d’informations et de l’affichage de contrôle fusionnent en une seule unité inclinée vers le conducteur. Ce regroupement d’écrans optimise la présentation des informations et rend le fonctionnement tactile de l’écran plus intuitif. La technologie d’affichage avancée avec verre non réfléchissant supprime également la nécessité d’un carénage pour ombrager les écrans et contribue donc à un cockpit extrêmement épuré et aéré.

… Le design de la BMW Concept i4 affiche des proportions fantastiques, un caractère fortement expressif et, bien sûr, beaucoup d’attention aux détails. Avec l’écran incurvé BMW, nous avons redéfini l’attention exclusive du conducteur de BMW d’une manière extrêmement élégante. Dans le même temps, la BMW Concept i4 transmet une sensation de plaisir de conduite durable.

Il s’agit du premier nouveau véhicule électrique de BMW en sept ans, depuis la i3, qui se poursuit et recevra une deuxième génération cette année. L’i4 sera construit dans l’usine de Munich de l’entreprise. (L’usine américaine de Spartanburg, en Caroline du Sud, est réservée aux VUS.)

Bien que BMW n’ait pas encore l’influence de Tesla sur le marché, elle fabrique plus de modèles électrifiés – principalement des hybrides rechargeables – et aux États-Unis, elle a six modèles EV ou PHEV, plus que tout autre constructeur automobile.

