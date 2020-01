Boeing abandonne le programme expérimental des avions spatiaux DARPA

WASHINGTON – Boeing a décidé de ne plus poursuivre le développement d’un avion spatial suborbital expérimental pour la Defense Advanced Research Projects Agency, le dernier revers des efforts de longue date de la DARPA en matière d’accès à l’espace.

Dans une déclaration du 22 janvier à SpaceNews, le porte-parole de la DARPA, Jared Adams, a déclaré que Boeing avait notifié l’agence de sa décision de quitter le programme expérimental des avions spatiaux “immédiatement”. La DARPA n’a pas indiqué pourquoi Boeing abandonnait le programme.

“Après un examen détaillé, Boeing met immédiatement fin à son rôle dans le programme des avions spatiaux expérimentaux (XSP)”, a déclaré le porte-parole de Boeing, Jerry Drelling. «Nous allons maintenant rediriger nos investissements de XSP vers d’autres programmes Boeing qui couvrent les domaines maritime, aérien et spatial.»

La DARPA a sélectionné Boeing en mai 2017 pour les phases 2 et 3 de ce qui était à l’origine appelé le programme XS-1. La phase 2 a couvert le développement du véhicule, tandis que la phase 3 a demandé jusqu’à 15 tests en vol du véhicule, alors prévu pour 2020.

Boeing a battu Masten Space Systems et Northrop Grumman pour ce prix, que la DARPA a évalué à 146 millions de dollars et avec des contributions financières non spécifiées de Boeing. Les trois sociétés ont reçu des contrats d’étude de phase 1 de la DARPA en 2014.

Le concept de Boeing, appelé Phantom Express, décollerait verticalement, propulsé par un seul moteur Aerojet Rocketdyne AR-22, une variante du moteur principal de la navette spatiale. Le véhicule, d’une longueur de 30 mètres et d’une envergure de 19 mètres, suivrait une trajectoire suborbitale à des vitesses allant jusqu’à Mach 10 avant de glisser vers un atterrissage sur piste. Le véhicule a été conçu pour transporter un étage supérieur jetable pour placer de petits satellites en orbite.

La DARPA a annoncé le programme XS-1 en 2013 comme moyen de soutenir le développement de lanceurs réactifs et réutilisables. L’un des principaux objectifs du programme était d’effectuer 10 vols du véhicule en 10 jours, dont au moins un de ces vols vers Mach 10, afin de démontrer sa rapidité d’exécution.

En juillet 2018, Aerojet Rocketdyne a montré que son moteur AR-22 était capable d’une vitesse de vol aussi élevée lorsque la société a effectué 10 essais de tir statique du même moteur sur une période de 240 heures. À l’époque, la DARPA a qualifié cette série de tests de «jalon important pour nous», afin de poursuivre le programme. Ni DARPA ni Boeing, cependant, n’ont fourni de nombreuses mises à jour sur l’état du programme après cette série de tests.

La DARPA a cité cette série d’essais de moteurs AR-22 comme l’une des principales réalisations du programme. «Les activités d’ingénierie détaillées menées dans le cadre du programme des avions spatiaux expérimentaux ont affirmé qu’aucun obstacle technique ne s’oppose à la réalisation des objectifs de la DARPA et qu’un système tel que XSP renforcerait la sécurité nationale», a déclaré Adams. «Grâce à XSP, la DARPA a identifié des preuves que les systèmes actuels de propulsion de fusées à propergol liquide sont capables de soutenir les objectifs XSP, restent intéressants et peuvent être explorés dans des efforts séparés.»

“Nous ferons une priorité de récolter les enseignements importants de cet effort et de les appliquer alors que Boeing continue de chercher des moyens de fournir un futur accès réactif et réutilisable à l’espace”, a déclaré Drelling.

La décision de Boeing, qui met effectivement fin au programme XSP, ajoute un autre chapitre à l’historique des efforts de développement infructueux de la DARPA. Au début des années 2000, le programme RASCAL (Responsive Access, Small Cargo, Affordable Launch) de la DARPA a soutenu le développement initial d’un système de lancement aérien à l’aide d’un avion à grande vitesse par une petite startup californienne, Space Launch Corp. DARPA a mis fin au programme RASCAL en 2005. alors que ce concept était encore dans ses premières phases de conception.

La DARPA s’est ensuite lancée dans le programme Force Application and Launch from Continental U.S. (FALCON) pour développer à la fois un véhicule d’essai hypersonique et un petit système de lancement. FALCON a inclus des contrats d’étude avec plusieurs sociétés, telles que Lockheed Martin, Orbital Sciences et SpaceX. Une autre startup, AirLaunch LLC, a proposé le développement d’un petit lanceur qui serait déployé à partir d’un avion cargo C-17, effectuant un test de chute pour démontrer la faisabilité de leur concept. La DARPA a cependant choisi de concentrer le programme FALCON sur un banc d’essai hypersonique.

Coïncidant avec le programme XS-1 était l’Airborne Launch Assist Space Access (ALASA) de la DARPA, qui visait à développer une petite fusée qui pourrait être lancée à partir d’un chasseur avec un préavis de seulement 24 heures et pour un maximum de 1 million de dollars. Boeing a remporté un contrat en 2014 pour développer une fusée utilisant un «monopropellant mixte» inhabituel d’oxyde nitreux et d’acétylène, appelé NA-7, qui pourrait être lancé à partir d’un F-15.

Cependant, la DARPA a mis fin à ses plans d’effectuer une démonstration en vol avec ALASA en novembre 2015 après avoir découvert que le NA-7 était trop volatil pour être manipulé en toute sécurité. L’agence a poursuivi les essais au sol de certaines technologies liées au programme.

Plus récemment, la DARPA est passée du financement de systèmes spécifiques à la promotion de l’innovation industrielle pour un lancement réactif. Le DARPA Launch Challenge, annoncé en 2018, a offert un premier prix de 10 millions de dollars à l’entreprise capable d’effectuer deux lancements d’un petit lanceur à partir de deux sites différents dans un court délai. La DARPA a annoncé en avril dernier qu’elle avait sélectionné trois finalistes pour le concours – Vector, Virgin Orbit et une société «furtive» – pour des lancements alors prévus pour début 2020.

Cependant, Vector a abandonné la compétition après avoir suspendu ses opérations en août, et la société a depuis déposé une demande de mise en faillite. Virgin Orbit a annoncé en octobre qu’elle ne participerait plus au concours, préférant plutôt se concentrer sur les lancements à venir pour les clients gouvernementaux et commerciaux. La société prévoit d’effectuer un premier lancement de son système LauncherOne au début de cette année.

La DARPA prévoit de poursuivre la concurrence avec ce seul concurrent furtif, largement considéré comme une entreprise qui s’identifie comme Astra Space dans les demandes de licence auprès de la Federal Aviation Administration. En octobre dernier, la DARPA a déclaré que le premier lancement du concours aurait lieu en février, mais l’agence n’a pas annoncé de date ni de lieu officiels pour ce lancement.