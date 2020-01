Boeing annonce un nombre négatif de commandes nettes d’avions en 2019 – .

Des dizaines de 737 avions MAX ont été stationnés au Boeing Field de Seattle en juillet, comme le montre une image satellite de Planet SkySat. (Image de la planète traitée par Leanne Abraham)

Au milieu de sa crise du 737 MAX, Boeing Commercial Airplanes annonce un nombre négatif de commandes nettes en 2019, ce qui signifie qu’il a enregistré plus d’annulations que de nouvelles commandes au cours de l’année écoulée.

Le décompte net pour l’année, rapporté aujourd’hui, est de -87 – ce qui, selon Boeing, est la première fois en au moins 20 ans que le nombre tombe en dessous de zéro. Le plus gros négatif (-183) a été enregistré dans la catégorie 737, en raison de l’échouement du MAX à la suite de deux accidents catastrophiques en octobre 2018 et mars 2019. Un changement compliqué dans les commandes d’avions par Emirates Air a contribué à un nombre négatif pour la catégorie 777 (-4). Des nombres positifs dans d’autres catégories ne pouvaient pas combler l’écart.

Les livraisons ont également diminué de façon spectaculaire – là encore, principalement en raison du gel du 737 MAX. Le nombre de livraisons de 380 en 2019 a été particulièrement pénible après un rythme record de 806 livraisons en 2018. Pour ce que cela vaut, des centaines de 737 MAX sont stationnés sur des sites de stockage, attendant d’être livrés une fois que le 737 MAX sera autorisé à voler à nouveau.

La comptabilité de Boeing a été compliquée par un durcissement des règles de décompte des commandes. Sans les exigences plus strictes, la société aurait déclaré un gain de 54 avions en commandes nettes pour 2019. Mais, par toute mesure, Boeing était loin derrière son archivival basé en Europe, Airbus, qui a déclaré 768 commandes nettes d’avions commerciaux et 863 livraisons au cours l’année passée.