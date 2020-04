Boeing devra réessayer le vol d’essai échoué de Starliner – .

Boeing tentera un autre vol d’essai vers la Station spatiale internationale sans membres d’équipage à bord de son vaisseau spatial Starliner, a annoncé la compagnie cette semaine.

À la fin de l’année dernière, le Starliner de Boeing n’a pas réussi à se rendre à la station spatiale après qu’un problème a causé une trop grande consommation de carburant du véhicule trop tôt dans le voyage.

Le Crew Dragon de SpaceX est toujours dans les délais pour son premier lancement en équipage en mai, ce qui en fait le premier véhicule du programme Commercial Crew à atteindre cette étape.

À la fin de l’année dernière, le Starliner de Boeing a été envoyé pour un vol d’essai crucial vers la Station spatiale internationale. Il ne détenait aucun membre d’équipage, mais il aurait probablement été le dernier vol sans équipage si tout se passait bien. Eh bien, ils ne l’ont pas fait, et le vaisseau spatial n’est jamais arrivé à la station spatiale. Maintenant, Boeing va devoir réessayer.

Il y avait eu une question de savoir si la NASA prendrait la lacune dans la foulée et permettrait à un vol d’essai en équipage de commencer sans que Boeing refasse l’échec du test. Maintenant, après avoir émis des dizaines d’actions correctives à la compagnie, la NASA a clairement pris sa décision et Boeing devra prouver que son véhicule coûteux fonctionne réellement comme prévu avant que la NASA ne permette à ses astronautes de monter à bord.

Comme le rapporte Ars Technica, Boeing a publié une déclaration expliquant qu’il effectuerait en effet un autre vol d’essai sans équipage vers l’ISS.

Nous nous engageons à assurer la sécurité des hommes et des femmes qui conçoivent, construisent et, à terme, voleront sur le Starliner comme nous l’avons fait pour chaque mission en équipage dans l’espace. Nous avons choisi de refaire notre test en vol orbital pour démontrer la qualité du système Starliner. Prendre un autre vol sans équipage nous permettra de réaliser tous les objectifs des tests en vol et d’évaluer les performances du deuxième véhicule Starliner sans frais pour le contribuable.

Le vol d’essai initial n’a pas répondu aux attentes après qu’un problème dans le système informatique du vaisseau spatial a cru à tort qu’il était plus avancé dans la mission qu’il ne l’était vraiment. Cela a incité le véhicule à brûler trop de son précieux carburant avant de s’aventurer vers la Station spatiale internationale. Finalement, il a été contraint de se poser sur Terre sans même tenter d’atteindre l’ISS.

Une enquête ultérieure de la NASA a abouti à 61 actions correctives que l’agence voulait que Boeing adresse. On ne sait pas exactement jusqu’où en est le processus, mais l’entreprise s’est engagée à effectuer le deuxième vol d’essai sans équipage. On ne sait pas quand ce vol aura lieu, et avec le premier lancement en équipage de SpaceX toujours sur la bonne voie pour mai, il est clair que la course entre les deux sociétés pour envoyer un astronaute dans l’espace est à perdre pour SpaceX.

