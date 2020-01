Boeing dit que la panne de la batterie du Spaceway-1 a un faible risque de se répéter sur des satellites similaires

WASHINGTON – Le dysfonctionnement de la batterie qui a fait exploser le satellite DirecTV Spaceway-1 a «très peu de chances» de se produire sur d’autres satellites, selon le constructeur du satellite, Boeing.

Spaceway-1 était le premier de trois satellites Spaceway pratiquement identiques construits par Boeing et lancés entre 2005 et 2007. La filiale d’AT & T DirectTV possède Spaceway-1 et -2, qui ont été lancés pour fournir des services de télévision en direct sur les Amériques. Hughes Network Systems, qui a été séparée de DirecTV en 2005, est propriétaire de Spaceway-3 et l’utilise pour fournir une connectivité Internet à des clients en Amérique du Nord.

“Le dysfonctionnement de la batterie s’est produit au cours d’une opération au-delà de la durée de vie du contrat après une série d’événements qui ont une très faible probabilité de se produire sur d’autres satellites”, a déclaré le porte-parole de Boeing, Richard Esposito, à SpaceNews par e-mail le 23 janvier. “Pour réduire davantage les opérateurs “risque, Boeing fournira aux clients concernés une mise à jour mineure des procédures d’exploitation qui leur permettra d’éviter un dysfonctionnement similaire à l’avenir.”

Il a refusé de dire ce qui a causé le dysfonctionnement de la batterie du Spaceway-1 révélé plus tôt cette semaine et ne dirait pas combien de satellites potentiellement affectés sont soumis à la mise à jour opérationnelle.

DirectTV, qui a été acquise par AT&T en 2015, se précipite pour déplacer Spaceway-1 sur une orbite de stockage à 300 kilomètres au-dessus de l’arc géosynchrone, loin de la plupart des grands satellites de communication, alors qu’il peut toujours exploiter Spaceway-1 à partir de l’énergie solaire directe. La société a déclaré à la Commission fédérale des communications des États-Unis que le rechargement des batteries risquait une explosion et que l’utilisation des batteries deviendrait “inévitable” lorsque Spaceway-1 traverserait l’ombre de la Terre fin février.

La FCC a approuvé la demande de DirecTV le 19 janvier de déplacer Spaceway-1 sur une orbite de cimetière, bien que la commission ait différé sa décision de permettre aux opérateurs de Spaceway-1 d’accélérer ce processus en n’expulsant pas tout le carburant embarqué. L’opérateur de flotte Intelsat aide à piloter les satellites de DirecTV.

Le porte-parole d’AT & T, Jim Kimberly, a déclaré que la perte de Spaceway-1, qui fonctionnait trois ans après sa durée de vie, n’affecterait pas les clients.

“Ce satellite est une sauvegarde et nous n’anticipons aucun impact sur le service client alors que nous le retirons”, a-t-il déclaré. «Nous le remplaçons par un autre satellite de notre flotte.»

DirecTV a initialement utilisé Spaceway-1 pour diffuser des chaînes de télévision, mais a consacré les dernières années du satellite à fournir une capacité de sauvegarde sur l’Alaska. Kimberly a refusé de dire si AT&T utilise Spaceway-2 en remplacement.

La porte-parole de Hughes, Sharyn Nerenberg, n’a pas répondu à une enquête SpaceNews du 23 janvier sur Spaceway-3.

Lancé en 2007, Spaceway-3 a également été conçu pour une durée de vie d’environ 12 ans, ce qui signifie que le satellite est proche ou dépassé sa durée de service nominale. Les satellites de communication géostationnaires survivent souvent à leur durée de vie nominale, ce qui incite les opérateurs à les faire fonctionner pendant quelques années supplémentaires. Mais garder les vieux satellites en orbite peut créer un risque accru de dysfonctionnements qui pourraient créer des débris spatiaux, a déclaré le 24 janvier Brian Weeden, directeur de la planification des programmes à la Secure World Foundation.

“Le risque est ce que nous voyons avec ce satellite DirectTV … qui pourrait avoir des conséquences pour tout le monde”, a déclaré Weeden.

Un satellite indonésien de 18 ans, Telkom-1, s’est fragmenté en 2017, créant des débris en orbite géostationnaire. La société mère de Hughes, EchoStar, a brièvement perdu le contrôle du satellite EchoStar-3, âgé de 20 ans, la même année, créant un risque de collision pour le satellite Tupak Katari-1 de l’agence spatiale bolivienne situé à proximité.