Boeing dit que son Starliner sera facile à rénover – .

SpaceX s’est fait un nom en produisant du matériel spatial facile à rénover. Les roquettes Falcon de la société peuvent être réutilisées plusieurs fois, ce qui réduit le délai d’exécution entre les lancements et réduit les coûts. Maintenant, avec la bataille entre Boeing et SpaceX qui s’intensifie, Boeing se targue que sa propre capsule d’équipage Starliner sera facile à rafraîchir pour les voyages ultérieurs dans l’espace.

Comme le rapporte SpaceflightNow, les ingénieurs de Boeing sont extrêmement confiants que Starliner aura besoin de très peu d’entretien entre les voyages dans l’espace. C’est une excellente nouvelle pour la NASA, mais seulement si cela s’avère vrai.

SpaceX et Boeing sont enfermés dans une course pour être les premiers à livrer un vaisseau spatial capable d’équipage pour la NASA. La NASA en a assez de payer pour des sièges sur des fusées russes et veut pouvoir envoyer des astronautes dans l’espace quand elle le souhaite. SpaceX et Boeing devaient tous deux livrer leur vaisseau spatial à ce stade, mais malheureusement, les retards se sont accrus.

Récemment, un vol d’essai de Boeing Starliner à destination de la Station spatiale internationale a été interrompu après qu’il soit devenu évident que le vaisseau spatial était, bien, en panne. Selon Boeing et la NASA, l’horloge interne du vaisseau spatial n’est plus synchronisée, ce qui a fait que le Starliner a brûlé plus de carburant qu’il n’aurait dû. Pour cette raison, il n’avait pas assez de carburant pour se rendre à la Station spatiale internationale et il a dû redescendre sur Terre sans avoir atteint son objectif principal.

Malgré cela, Boeing dit que le test s’est bien déroulé à d’autres égards, et que même si le vol d’essai était sans équipage, les membres d’équipage potentiels auraient pu corriger le problème et garder la mission sur la bonne voie s’il avait été en équipage réel. voyage à l’ISS.

Boeing veut vraiment (et a besoin) que Starliner soit un home run pour la NASA. Se vanter de la facilité avec laquelle il sera possible de remettre à neuf le vaisseau spatial entre les voyages est agréable, mais nous n’avons toujours pas encore vu Starliner arriver jusqu’à la station spatiale, nous devrons donc prendre tout cela avec une grosse aide de sel.

Source de l’image: NASA / Bill Ingalls

