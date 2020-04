Boeing effectuera le deuxième vol d’essai sans équipage de Starliner

WASHINGTON – Boeing a annoncé le 6 avril qu’il avait décidé d’effectuer un deuxième vol d’essai sans équipage de son véhicule commercial CST-100 Starliner plus tard cette année pour confirmer qu’il avait corrigé les problèmes rencontrés lors d’un vol d’essai en décembre dernier.

Dans une brève déclaration, Boeing a déclaré qu’il effectuerait à ses frais un deuxième test en vol orbital (OFT) du vaisseau spatial. Boeing a fait cette annonce peu de temps après que le Washington Post a annoncé que la compagnie prévoyait de répéter le vol.

“Nous avons choisi de refaire notre test en vol orbital pour démontrer la qualité du système Starliner”, a déclaré la société dans un communiqué d’un paragraphe. «Prendre un autre vol sans équipage nous permettra de réaliser tous les objectifs des tests en vol et d’évaluer les performances du deuxième véhicule Starliner sans frais pour le contribuable.»

Une deuxième mission OFT semblait de plus en plus probable dans les mois qui ont suivi l’OFT d’origine. Cette mission a été raccourcie à deux jours et sans amarrage prévu à la Station spatiale internationale en raison d’un problème de minuterie sur le vaisseau spatial qui lui a fait penser qu’il était à une phase différente de son vol immédiatement après sa séparation de l’étage supérieur de l’Atlas 5 qui a été lancé. il.

Une enquête a également révélé un problème avec les commandes logicielles pour le module de service du vaisseau spatial qui aurait pu faire reculer le module dans le module d’équipage après leur séparation peu de temps avant la rentrée. Le logiciel a été corrigé quelques heures avant la rentrée.

Boeing, anticipant la nécessité de refaire la mission, a pris une charge de 410 millions de dollars sur les résultats en janvier. «L’approbation de la NASA est requise pour procéder à un test en vol avec des astronautes à bord. Compte tenu de cette obligation, nous sommes provisionnés pour une autre mission sans équipage », a déclaré Greg Smith, directeur financier de Boeing, lors d’un appel de résultats le 29 janvier.

Alors qu’un examen indépendant de la mission OFT a révélé 61 mesures correctives pour Boeing, les responsables de la NASA ont déclaré début mars qu’ils n’avaient pas encore décidé si Boeing devait effectuer un deuxième vol d’essai sans équipage.

«Au bout du compte, ce que nous devons décider, sur la base du travail que Boeing va faire, avons-nous suffisamment de confiance pour dire que nous sommes prêts à voler avec un équipage, ou pensons-nous que nous avons besoin d’un autre avion sans équipage vol d’essai?” Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, a déclaré le 6 mars lors d’un appel aux journalistes. “Nous sommes encore loin de cela, et je ne peux même pas vous dire quel est le calendrier pour prendre cette décision” sur le vol d’OFT.

En fin de compte, cette décision est venue de Boeing, et non de la NASA. Dans une déclaration distincte, la NASA a déclaré qu’elle n’avait pas tiré sa propre conclusion quant à la nécessité d’un deuxième OFT.

“Si Boeing aurait proposé une mission en équipage comme prochain vol, la NASA aurait effectué un examen et une analyse détaillés de la proposition pour déterminer la faisabilité du plan”, a indiqué l’agence. “Cependant, comme ce n’était pas la recommandation faite par Boeing, la NASA ne spéculera pas sur ce que l’agence aurait exigé.”

La NASA a ajouté que Boeing doit encore prendre en compte les 61 mesures correctives de l’examen indépendant. “La NASA a toujours l’intention de mener la surveillance nécessaire pour s’assurer que ces mesures correctives sont prises”, a déclaré l’agence.

“Chapeau à Boeing pour avoir recommandé une répétition de leur test en vol orbital pour le programme d’équipage commercial”, a tweeté Loverro après l’annonce de Boeing. «La responsabilité d’entreprise prend plusieurs formes, et celle-ci en est une.»

La NASA et Boeing travaillent toujours sur un «calendrier agréable» pour la deuxième mission OFT, a déclaré le porte-parole de Boeing, Jerry Drelling, à SpaceNews, mais a déclaré que la société prévoyait de le piloter à l’automne 2020. Cela signifierait que cela viendrait après la démonstration de SpaceX. 2 vols d’essai en équipage de son vaisseau spatial Crew Dragon, actuellement prévus pour la seconde moitié du mois de mai au plus tôt. Si cette mission se déroule comme prévu et est un succès, la NASA lancera probablement la première mission opérationnelle Crew Dragon, Crew-1, à la fin de l’été.

Drelling a également déclaré que Boeing utilisera le vaisseau spatial Starliner appelé “Spacecraft 2” pour la deuxième mission OFT. Ce vaisseau spatial devait à l’origine effectuer le test en vol de l’équipage. Le Starliner utilisé pour l’OFT, «Spacecraft 3», devait être rénové pour la première mission opérationnelle de la NASA.