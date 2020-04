Boeing expédie des écrans faciaux pour protéger les équipes médicales COVID-19 – .

Sean Thuston, machiniste chez Boeing Research and Technology, essaie un écran facial. (Boeing via Twitter)

Boeing a interrompu la production d’avions jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus, mais elle va de l’avant avec la production d’équipements médicaux pour arrêter la propagation du virus.

La société affirme que sa première expédition de 2 300 écrans faciaux, fabriqués à l’aide de ses capacités d’impression 3D à Puget Sound et dans d’autres régions des États-Unis, a été remise aujourd’hui au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Dans un communiqué, Boeing a déclaré que l’Agence fédérale de gestion des urgences livrerait les boucliers au Kay Bailey Hutchinson Convention Center de Dallas, qui a été transformé en site de traitement pour les patients COVID-19. Les professionnels de la santé utiliseront les boucliers dans le cadre de leur équipement de protection individuelle.

En plus des boucliers, Boeing a fait don de dizaines de milliers de masques, gants et autres équipements aux hôpitaux dans le besoin.

L’opération de production des écrans faciaux a été réalisée par des employés de Boeing Additive Manufacturing, Boeing Research & Technology, Boeing Supply Chain, Boeing HorizonX et Boeing Defence, Space & Security. Les hôpitaux, les universités et la société de services professionnels Accenture ont contribué à jeter les bases.

Boeing s’est associé à Design That Matters, un groupe à but non lucratif basé à Redmond, Washington, pour concevoir les écrans faciaux, qui se composent d’un cadre imprimé en 3D avec un bandeau réglable.

Un des fournisseurs de Boeing, Solvay, fournit les feuilles de plastique transparent qui sont encliquetées sur le cadre pour protéger le visage. Un autre fournisseur de longue date, Trelleborg Sealing Solutions, fait don des sangles nécessaires pour le bandeau réglable.

Les cadres sont produits dans des installations de fabrication additive à Puget Sound ainsi que dans d’autres sites Boeing en Alabama, Arizona, Californie, Missouri, Oregon, Pennsylvanie, Caroline du Sud, Texas et Utah. La filiale Argon ST de Boeing en Pennsylvanie participe également au projet. Boeing a donné son feu vert pour la participation de certains des sites où les opérations régulières ont été suspendues, et d’autres sites rejoindront la liste à mesure que des capacités d’impression 3D supplémentaires seront identifiées.

Les composants des écrans faciaux sont expédiés sur le site de Boeing à Saint-Louis, où ils sont assemblés et emballés pour l’expédition.

«Nous avons ici un produit spécial pour aider à prendre soin des hommes et des femmes de l’industrie médicale», a déclaré Sean Thuston, machiniste chez Boeing Research & Technology, dans une vidéo sur le projet. “Si nous pouvons faire notre part pour assurer leur sécurité, cela nous suffit.”

Howard Rolleston, qui dirige une équipe de fabrication additive à Philadelphie, a déclaré que «les gens sortent des boiseries» pour se porter volontaires pour l’opération.

“Ils ont été fantastiques. Tout le monde travaille ensemble », a-t-il déclaré.

Certains bénévoles ont un intérêt personnel à voir l’opération réussir. «La fille d’un de mes collègues travaille comme infirmière de triage pour aider les personnes infectées par le coronavirus», a déclaré Rolleston.