Boeing implémente des tests plus rigoureux de Starliner après des problèmes logiciels

WASHINGTON – Alors que l’examen indépendant du vol d’essai en décembre dernier du CST-100 Starliner de Boeing, l’équipage commercial est presque terminé, la société a déclaré qu’elle effectuerait des tests plus rigoureux pour détecter les erreurs qui se sont glissées sur ce vol.

Dans une réunion d’information tenue le 28 février dans les bureaux de Boeing, John Mulholland, vice-président et directeur de programme de Starliner, a déclaré que la société poursuivait un audit du logiciel sur le vaisseau spatial après que deux erreurs importantes ont été détectées au cours de son vol d’essai sans équipage de deux jours, tout en prévoyant d’effectuer des tests plus rigoureux avant les futures missions.

«Nous savons que nous devons nous améliorer, en particulier en rétablissant la confiance de nos clients, et nous nous engageons à faire preuve de discipline et à nous y engager», a-t-il déclaré. “Nous allons appliquer une rigueur supplémentaire à l’ingénierie des systèmes et au développement de logiciels.”

Ce vol d’essai, connu sous le nom de test de vol orbital (OFT), a été raccourci à deux jours, et un amarrage prévu avec la Station spatiale internationale a été annulé, car un problème avec un minuteur de mission sur le vaisseau spatial l’a empêché d’effectuer une brûlure d’insertion orbitale comme prévu peu de temps après la séparation de l’étage supérieur de la fusée. Une enquête a révélé que le minuteur du vaisseau spatial avait été initialisé au mauvais moment pendant le compte à rebours du lancement, ce qui l’avait éteint de 11 heures.

Lors d’une réunion du 6 février du Comité consultatif de la sécurité aérospatiale de la NASA, les membres ont déclaré qu’ils avaient été informés d’un deuxième problème logiciel, appelé «erreur de cartographie des vannes», pour les propulseurs du module de service du Starliner. Ce problème pourrait avoir provoqué la collision du module de service avec le module d’équipage après la séparation juste avant la rentrée, endommageant le module et mettant en danger un atterrissage en toute sécurité. Les ingénieurs ont découvert le problème alors que Starliner était en orbite et ont transmis un logiciel corrigé au vaisseau spatial environ trois heures avant l’atterrissage.

Mulholland a déclaré que le problème de la minuterie n’avait pas été corrigé lors des tests de pré-lancement avec United Launch Alliance parce que la société avait divisé les tests du vaisseau spatial en différentes phases de la mission. Pour le lancement, les tests ont pris fin immédiatement après la séparation de l’engin spatial, et n’ont donc pas détecté le décalage de la minuterie. “Si nous avions exécuté le test intégré avec ULA pendant la première période de gravure d’insertion orbitale, nous aurions vu que nous aurions manqué la gravure d’insertion orbitale parce que le timing était corrompu”, a-t-il déclaré.

À l’avenir, il a déclaré que Boeing testera les opérations de Starliner du lancement à l’amarrage et du désamarrage à l’atterrissage. Cela n’a pas été fait plus tôt en raison de la durée de ces tests: plus d’un jour du lancement à l’amarrage. “L’équipe pensait à l’époque qu’il était plus logique de diviser ces phases de mission en morceaux et de faire beaucoup de tests dans ces petits morceaux”, a-t-il déclaré.

Le problème de cartographie des vannes impliquait l’utilisation de ce que Mulholland appelait un «contrôleur de propulsion hérité» sur le module de service. Une cartographie, qui a identifié les propulseurs et les vannes dans le logiciel, est nécessaire lorsque le module de service est attaché au module d’équipage tandis qu’un autre est requis pour une utilisation après la séparation.

“Malheureusement, cette exigence n’a pas été reprise” dans les documents de contrôle d’interface pour ce contrôleur de propulsion, a-t-il déclaré. “La seule chose qui a été ramassée était la seule carte de jet pour le vaisseau spatial intégré et nous avons raté la carte de jet qui était nécessaire pour le module de service après la séparation.”

Cette erreur n’a pas été détectée dans les tests, car le contrôleur lui-même n’était pas disponible lorsque le logiciel a été testé, car il était utilisé pour un test à chaud du module de service. L’émulateur utilisé à sa place n’a pas permis aux ingénieurs d’identifier la cartographie des jets manquante.

À l’avenir, Mulholland a déclaré qu’il étudierait de plus près les exigences matérielles pour les tests. “Nous allons non seulement définir exactement quels tests doivent être effectués, mais nous allons exiger que cela définisse exactement ce que la configuration matérielle doit être en laboratoire”, a-t-il déclaré.

Lors d’une réunion d’information le 7 février, Boeing a annoncé qu’il examinerait tous les logiciels Starliner, représentant environ un million de lignes de code. Mulholland a déclaré que l’audit avait achevé tous les éléments «élevés» et «moyens» en termes de complexité de leur logique, et la plupart des éléments de faible complexité. Cet audit a révélé quelques lacunes dans les tests que les ingénieurs effectuent actuellement, mais aucune preuve d’anomalies logicielles supplémentaires.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi certains tests avaient été négligés, Mulholland a répondu qu’il ne s’agissait pas de réduire les coûts ou de prendre des raccourcis délibérés. “Ils ont fait de nombreux tests et dans certains domaines, nous avons évidemment des lacunes à combler”, a-t-il déclaré à propos de l’équipe Starliner.

D’autres aspects de Starliner ont bien fonctionné pendant le vol d’essai abrégé avec seulement des problèmes techniques mineurs. Les ingénieurs étudient toujours un problème de communication qui a entravé les efforts initiaux pour récupérer le vaisseau spatial après que le problème de synchronisation l’a empêché d’effectuer sa gravure d’insertion en orbite. Ce problème s’est produit 37 fois au cours de la mission, tous sauf un dans la même région, en Europe du Nord et en Russie, a-t-il dit, à la seule exception d’un cas connu où l’antenne pensait à tort qu’elle était verrouillée.

Mulholland a déclaré qu’il n’était pas encore clair si le problème était causé par des interférences propres à cette zone ou si la sélection spécifique d’antennes pour communiquer avec les satellites relais les rendait plus sensibles aux interférences ordinaires. “Nous devons vraiment approfondir cela un peu avant de donner des résultats définitifs”, a-t-il déclaré.

Il est peu probable que l’enquête sur le problème des communications soit terminée avant qu’une équipe d’examen indépendante ne présente ses résultats. Alors que le briefing était en cours, la NASA a annoncé qu’un autre briefing médiatique était prévu pour le 6 mars pour discuter des conclusions du reste du travail de cette équipe indépendante, avec à la fois le personnel de la NASA et de Boeing.

Mulholland a refusé de spéculer sur le fait de savoir si une deuxième mission OFT devrait être effectuée avant d’effectuer un vol en équipage Starliner, ou quand ce vol aurait lieu. “Le délai entre maintenant et le prochain vol va être déterminé par nous en travaillant méthodiquement notre chemin à travers ce processus d’audit”, a-t-il déclaré, y compris les problèmes qu’il pourrait encore découvrir. “Il est un peu trop tôt” pour fixer ce calendrier, at-il expliqué.

Une décision quant à savoir si le prochain vol sera sans équipage ou avec équipage, a-t-il ajouté, sera finalement prise par la NASA et non par Boeing. “La NASA procède à l’évaluation de cela maintenant, et c’est leur décision sur le prochain vol.”

Le Congrès suivra de près cette décision et d’autres aspects du programme d’équipage commercial global de la NASA. “C’est absolument quelque chose que nous suivons et nous préoccupons”, a déclaré la représentante Kendra Horn (D-Okla.), Présidente du sous-comité de l’espace de la Chambre, dans une interview le 28 février avant le briefing de Boeing.

«Nous regardons quelque chose qui a glissé. Il y a eu des problèmes avec les deux sous-traitants », a-t-elle déclaré, faisant référence à SpaceX, l’autre fournisseur d’équipage commercial, qui a subi la perte d’un vaisseau spatial Crew Dragon en avril dernier lors des tests pour un test d’abandon en vol prévu. “C’est pourquoi il est important que la NASA ait la capacité de diriger et de superviser et d’avoir accès à toutes les parties de ce processus.”