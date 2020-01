Boeing prend 410 millions de dollars pour couvrir un éventuel vol d’essai supplémentaire d’équipage commercial

WASHINGTON – Boeing prélève 410 millions de dollars sur ses revenus pour couvrir un éventuel vol d’essai supplémentaire sans équipage de son CST-100 Starliner, bien que les responsables de la compagnie disent qu’il n’y a pas encore de décision quant à la nécessité d’un tel vol.

La société a déclaré dans son communiqué de presse du quatrième trimestre du 29 janvier qu’elle prenait la charge “principalement de prévoir une mission supplémentaire sans équipage pour le programme d’équipage commercial, les performances et la combinaison”. Elle a noté que la NASA était toujours en train d’examiner les données du vol orbital. Mission d’essai (OFT) en décembre qui a été interrompue, sans amarrage à la Station spatiale internationale, par un problème de minuterie.

“La NASA est en train d’examiner les données de notre mission de décembre 2019”, a déclaré Greg Smith, directeur financier de Boeing, lors d’un appel aux résultats. «L’approbation de la NASA est requise pour procéder à un test en vol avec des astronautes à bord. Compte tenu de cette obligation, nous sommes ravitaillés pour une autre mission sans équipage. »Ni lui ni le nouveau PDG de Boeing, David Calhoun, n’ont élaboré sur ce point lors de l’appel, qui était consacré principalement aux questions liées au 737 MAX de l’avion de ligne.

Les responsables de Boeing, s’exprimant lors de la 23e conférence annuelle sur le transport spatial commercial ici le 29 janvier, n’ont pas directement abordé cette accusation, mais ont expliqué les aspects du vol d’essai qui se sont bien déroulés tout en notant que l’enquête sur la cause profonde du problème de la minuterie était en cours. .

“Nous avons fait beaucoup de travail en interne pour examiner les résultats et nous avons constaté que le véhicule fonctionnait en fait exceptionnellement lorsque vous regardez toutes les autres activités qu’il a effectuées”, a déclaré Peter McGrath, directeur mondial des ventes et du marketing pour l’exploration spatiale chez Boeing Defence and Space. “En ce moment, nous travaillons avec la NASA, avec une équipe indépendante, pour examiner les causes profondes et les actions correctives que nous devons faire pour la prochaine mission.”

“La mission ne s’est pas déroulée comme prévu parce que nous avons fait une erreur”, a déclaré Jim Chilton, vice-président senior pour l’espace et le lancement chez Boeing Defence and Space. Le problème de la minuterie, a-t-il dit, a fait penser au vaisseau spatial qu’il était dans une phase différente de la mission immédiatement après sa séparation de son lanceur Atlas 5.

D’autres aspects de l’engin spatial, a-t-il dit, fonctionnaient bien. Cela incluait, a-t-il dit, les propulseurs de l’engin spatial, un sujet de contrôle particulier car ils ont été stressés pendant la mission. «Nous avons eu un excellent test de propulsion. C’était dans la publicité. Nous n’avions pas prévu de tirer ces propulseurs autant de fois de suite au début du premier vol que nous l’avons fait », a-t-il déclaré. “La bonne nouvelle, c’est qu’ils fonctionnaient comme un charme.”

Certains propulseurs ont dû être éteints car ils se sont réchauffés, a déclaré Chilton. Ces propulseurs ont été réactivés «progressivement», a-t-il dit, à l’exception d’un propulseur qui ne s’est pas rallumé. «Nous nous sentons plutôt bien avec notre système de propulsion.»

Il a ajouté que certaines choses les «ont surpris», tels que les problèmes de communication initiaux une fois que Starliner était en orbite, ce qui pourrait être simplement l’attitude du vaisseau spatial. de cette semaine. “Nous ne voyons vraiment aucun gros showstoppers, même si nous voyons des choses que nous pensons que nous allons changer”, a-t-il déclaré.

Dans une interview après ses remarques, Chilton a déclaré que la décision de prendre la charge de 410 millions de dollars était une mesure de précaution. “Nous sommes prêts à tout”, a-t-il déclaré. “La NASA va décider de ce que nous devons faire ensuite, mais elle pourrait décider de refaire un OFT, et si c’est ce qu’elle veut faire, nous sommes prêts pour cela.”

Il n’y a pas de calendrier formel pour une décision sur l’opportunité de piloter un autre Starliner sans équipage, bien que Chilton ait déclaré qu’il s’attendait à ce que cela arrive d’ici fin février.