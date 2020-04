Boeing prolonge l’arrêt de la production d’avions jusqu’à nouvel ordre – .

Pour aider à atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19, un Bamboo Airways 787 a transporté 287 citoyens européens et 10 tonnes d’assistance médicale du gouvernement vietnamien vers la République tchèque. (Boeing Airplanes via Twitter)

Boeing indique que sa suspension de 14 jours des opérations dans ses usines d’avions de Puget Sound, ainsi que sur son site de maintenance à Moses Lake dans le centre de l’État de Washington, sera prolongée jusqu’à nouvel ordre.

La suspension devait prendre fin le 8 avril. Mais dans un communiqué publié aujourd’hui, Boeing a déclaré qu’elle serait prorogée indéfiniment «à la lumière des efforts continus de l’entreprise pour la santé et la sécurité des employés, évaluation actuelle de la propagation du COVID-19 en État de Washington, fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et recommandations supplémentaires des autorités sanitaires du gouvernement. »

La semaine dernière, l’État de Washington a émis une ordonnance de séjour à domicile en vigueur jusqu’au 4 mai, et cette ordonnance pourrait être prolongée. Boeing a été exempté de la commande en tant qu’entreprise essentielle.

Boeing a déclaré que les bénévoles qui soutenaient le travail essentiel sur ses sites de Puget Sound devraient continuer de faire rapport à leurs équipes assignées. L’entreprise travaille sur des mesures de santé et de sécurité supplémentaires pour l’épidémie, y compris des indices visuels pour encourager la distance physique, des horaires décalés et un nettoyage en profondeur plus fréquent.