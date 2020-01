Boeing recule l’horaire pour le retour en vol du 737 MAX jusqu’à la mi-2020 – .

Un photographe prend une photo du premier Boeing 737 MAX 9 lors de son assemblage à l’usine Renton de la compagnie en 2017. (. Photo / Alan Boyle)

Boeing a reconnu aujourd’hui qu’il ne s’attend pas à ce que les avions 737 MAX soient de nouveau en service jusqu’à la mi-2020, des mois plus tard que prévu.

Des centaines de 737 avions MAX ont été immobilisés au sol en mars dernier à la suite de deux accidents catastrophiques en Indonésie et en Éthiopie – et la Federal Aviation Administration n’a pas encore approuvé les correctifs logiciels et les procédures de formation des pilotes qui, selon Boeing, devraient remédier aux problèmes de l’avion. Dans sa déclaration d’aujourd’hui, Boeing a souligné qu’il appartenait à la FAA et aux autres autorités de réglementation de déterminer le calendrier de remise en service du 737 MAX. Néanmoins, la société a déclaré qu’elle partageait sa meilleure estimation du moment où les régulateurs commenceront à autoriser la mise à la terre de l’avion «afin d’aider nos clients et fournisseurs à planifier leurs opérations».

Les estimations précédentes se concentraient sur la période de février à mars, mais les compagnies aériennes avaient déjà prévu de nouveaux retards. Au cours des dernières semaines, Southwest Airlines, American Airlines et United ont annoncé qu’ils supprimeraient les vols 737 MAX qu’ils avaient programmés pour début juin. L’annonce d’aujourd’hui suggère que le calendrier de retour à la pleine activité pourrait être encore repoussé.

Les mauvaises nouvelles d’aujourd’hui ont contribué à une baisse de 3,3% du cours des actions de Boeing, qui s’élevait à 313,37 $ à la fin de la journée de bourse. Boeing a déclaré qu’il fournirait plus de détails sur ses efforts pour remettre le 737 MAX en service la semaine prochaine dans le cadre de son rapport financier trimestriel. Aujourd’hui a également apporté une bonne nouvelle: Boeing prévoit de faire passer son avion gros porteur 777X de prochaine génération pour son premier vol d’essai jeudi, si le temps le permet.