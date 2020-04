Boeing remboursera la mission Starliner sans équipage après l’échec de décembre

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Boeing a décidé de prendre un mulligan et lancera une deuxième mission de démonstration Starliner sans équipage après l’échec de la première. Lors de son premier vol à la fin de l’année dernière, le Starliner est entré en orbite, mais ce n’était pas la bonne orbite. La société espère que cette fois le vaisseau spatial pourra atteindre la Station spatiale internationale (ISS) pour s’amarrer et retourner en toute sécurité sur Terre, démontrant ainsi sa capacité à transporter des astronautes.

Boeing a été silencieux sur ses plans pour le programme Starliner ces derniers mois. Peu de temps après l’échec de décembre, Boeing a suggéré qu’il pourrait ne pas avoir à refaire la mission. La NASA, qui a conclu un contrat avec SpaceX et Boeing pour le programme d’équipage commercial, est restée poliment neutre. Cependant, nous parions que l’agence a fait pression pour une refonte dans les coulisses. “Prendre un autre vol sans équipage nous permettra de réaliser tous les objectifs des tests en vol et d’évaluer les performances du deuxième véhicule Starliner sans frais pour le contribuable”, a déclaré Boeing dans un communiqué.

En décembre, Boeing espérait que le Starliner accosterait de manière autonome à l’ISS. Cependant, le vaisseau spatial a subi plusieurs dysfonctionnements logiciels qui l’ont laissé incapable de terminer sa mission. Peu de temps après la séparation de la première étape, un problème avec le chronomètre de mission (MET) a fait croire au calculateur de vol qu’il se trouvait dans une partie ultérieure de la mission. Il a mis le feu à ses moteurs pour l’insertion orbitale beaucoup trop tôt, nécessitant le contrôle de la mission pour intervenir. Malheureusement, l’engin avait alors gaspillé trop de carburant, et la seule option était de le manœuvrer sur une orbite stable qui manquerait l’ISS.

Le vaisseau spatial a également subi un problème séparé avec le programme de largage du module de service avant la rentrée. Encore une fois, les contrôleurs au sol devaient prendre le contrôle et le faire manuellement. Après cela, le module a atterri avec succès au Nouveau-Mexique.

La NASA et Boeing ont enquêté sur l’échec de la mission et ont établi une liste de 61 actions correctives. Boeing est en train de régler ces problèmes et a réservé 410 millions de dollars pour le deuxième vol d’essai sans équipage cet automne. La NASA dit qu’elle soutient pleinement la décision de Boeing de refaire le vol sans équipage, mais elle aurait au moins envisagé un vol en équipage si Boeing avait proposé cela. L’agence est probablement soulagée de ne pas avoir à le faire.

Cette décision garantit que SpaceX sera la première entreprise privée de vols spatiaux à transporter des astronautes vers l’ISS. La capsule Dragon II de la société a subi tous les tests nécessaires, et elle a réussi le vol de démonstration sans équipage l’année dernière. Il y a eu cette malheureuse explosion lors des essais au sol en avril dernier, mais SpaceX aurait résolu le problème à la satisfaction de la NASA. Le Dragon II devrait être lancé avec un équipage dès le mois prochain.

Maintenant lis: