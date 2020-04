Boeing réorganise ses opérations pour se préparer aux activités «post-pandémiques» – .

Greg Smith est directeur financier de Boeing et vice-président exécutif de Enterprise Performance & Strategy. (Photo Boeing)

Boeing a confié à son directeur financier un groupe nouvellement formé appelé Enterprise Operations, Finance & Strategy, dans le cadre d’une réorganisation visant à rationaliser la direction de l’entreprise et à préparer ce que Boeing appelle «l’empreinte post-pandémique de l’industrie».

CFO Greg Smith dirigera le groupe des opérations d’entreprise en tant que vice-président exécutif, à compter du 1er mai, a déclaré Boeing mardi dans un communiqué. Le groupe rassemble des équipes responsables de la fabrication, de la chaîne d’approvisionnement et des opérations, des finances, de la performance de l’entreprise, de la stratégie, des services aux entreprises et de l’administration.

Le portefeuille de Smith comprend Boeing HorizonX, qui a investi des millions de dollars dans des startups correspondant aux aspirations aéronautiques de Boeing. Il a occupé le poste de PDG par intérim de Boeing pendant trois semaines au début de l’année, entre la démission de Dennis Muilenburg et l’entrée en fonction de David Calhoun de ses fonctions de PDG et de président.

L’un des principaux points à l’ordre du jour du groupe sera de “restaurer la santé de la production et de la chaîne d’approvisionnement alors que Boeing et l’ensemble de l’industrie aérospatiale se remettent de l’épidémie de COVID-19”, a déclaré Boeing.

Jenette Ramos, vice-président directeur de la fabrication, de la chaîne d’approvisionnement et des opérations, assumera une mission spéciale à l’appui de Smith et Calhoun.

L’audit d’entreprise rejoindra le nouveau groupe et continuera de relever directement du comité d’audit du conseil d’administration de Boeing.

La société combine également ses programmes juridiques et de conformité de base en une seule organisation dirigée par Brett Gerry, directeur juridique et vice-président exécutif de la conformité mondiale. Boeing indique qu’il nommera bientôt un responsable de la conformité qui sera chargé de diriger les activités de conformité, d’éthique et de contrôle commercial.

Boeing Government Operations, dirigé par le vice-président exécutif Tim Keating, assumera la responsabilité des activités mondiales de gestion du spectre des fréquences radioélectriques de la société.

«Je suis convaincu que ces changements entraîneront un plus grand alignement entre nos fonctions; mieux équiper nos activités commerciales, de défense, spatiales et de services pour respecter les engagements des clients dans un marché en évolution; et soutenir nos efforts continus pour développer les talents grâce à des affectations de leadership difficiles », a déclaré Calhoun dans l’annonce de mardi.

Coïncident avec les changements organisationnels, Diana Sands, vice-président directeur du Bureau de la gouvernance interne et de l’administration, prendra sa retraite de Boeing plus tard cette année après près de 20 ans au sein de l’entreprise.

Boeing fait face à une vague de changements qui est sans doute aussi grande que tout ce à quoi elle a été confrontée au cours des 104 années de son existence. Cette vague comprend la récupération des effets d’une baisse de 95 pour cent du trafic aérien provoquée par l’épidémie de coronavirus, y compris un arrêt de plusieurs semaines de la production d’avions en raison de problèmes de sécurité au travail.

Les employés de la région de Puget Sound ont commencé à retourner travailler sur les chaînes de montage des avions commerciaux cette semaine.

Dans une lettre distribuée aux employés plus tôt ce mois-ci, Calhoun a déclaré: “Il faudra du temps à l’industrie aérospatiale pour se remettre de la crise”.

«Lorsque le monde sortira de la pandémie, la taille du marché commercial et les types de produits et services que nos clients souhaitent et dont ils ont besoin seront probablement différents. Nous devrons équilibrer l’offre et la demande en conséquence alors que l’industrie traverse le processus de reprise pour les années à venir », a-t-il déclaré. “Il est important que nous commencions à nous adapter à notre nouvelle réalité maintenant.”

Une partie de l’ajustement implique un programme de licenciements volontaires et la possibilité de licenciements supplémentaires si le nombre d’employés n’est pas suffisant pour les rachats de Boeing.

Comme si cela ne suffisait pas, Boeing est également plus d’un an dans la mise à la terre mondiale de ses avions de passagers 737 MAX, déclenchée par des problèmes de sécurité à la suite de deux accidents catastrophiques. La société a développé des correctifs pour le logiciel embarqué MAX et travaille à la recertification des avions et à leur vol à nouveau plus tard cette année.

En raison des effets de la pandémie de COVID-19 et des échouements du 737 MAX, le flux de commandes nettes d’avions de Boeing est tombé à moins de zéro pour l’année à ce jour.

Les perspectives sont meilleures du côté de la défense et de l’espace des activités de Boeing, grâce aux développements positifs liés aux programmes d’avions militaires P-8A Poseidon et KC-46. Mais la société a un long chemin à parcourir pour de nouveaux tests de son taxi spatial CST-100 Starliner, qui a effectué une mission de démonstration défectueuse en décembre dernier.

Boeing n’a pas encore annoncé exactement quel type d’aide liée à une pandémie il demanderait au gouvernement fédéral, bien qu’il ait déclaré qu’il s’attendait à avoir besoin de 60 milliards de dollars en accès à des liquidités financières publiques et privées. La semaine dernière, le Washington Post a cité un responsable anonyme de Boeing disant: «Nous essayons de comprendre à quoi ressemblera le processus et le protocole avec le Trésor, et quelle sera la meilleure façon de l’aborder.»