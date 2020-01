Boeing se retire du projet d’avion spatial militaire – .

Dire que cela a été une période difficile pour Boeing serait un euphémisme. La société a subi un certain nombre de revers importants – depuis les multiples accidents et l’échouement mondial ultérieur de son 737 Max jusqu’aux retards de son vaisseau spatial Starliner qu’elle souhaite ardemment livrer à la NASA – et nous avons maintenant un autre à ajouter à la liste.

Dans une nouvelle déclaration publiée par Boeing, la société révèle qu’elle se retire du programme expérimental d’avion spatial sur lequel elle travaillait avec DARPA. Boeing dit qu’il va réorienter ses ressources vers d’autres domaines.

Boeing a d’abord battu ses concurrents, y compris Northrop Grumman, pour avoir la chance de travailler sur plusieurs phases du projet, collectant près de 150 millions de dollars pour concevoir puis construire un avion spatial expérimental pouvant servir à plusieurs fins.

Le fait que le projet était en cours d’élaboration par la DARPA suggère des objectifs d’abord militaires, mais la DARPA a souligné que l’avion pouvait être utilisé de différentes manières, y compris pour des missions commerciales de déploiement de satellites sur l’orbite de la Terre.

Le projet était ambitieux, la DARPA ayant initialement déclaré vouloir que l’avion soit capable d’effectuer des missions quotidiennes au bord de l’espace. Un plan pour piloter l’avion 10 fois en seulement 10 jours était une priorité absolue, et ces missions étaient censées décoller à partir de cette année. Maintenant que Boeing l’a appelé, il semblerait que le projet soit mort dans l’eau.

Boeing a publié la déclaration suivante:

Nous allons maintenant rediriger nos investissements de XSP vers d’autres programmes Boeing qui couvrent les domaines maritime, aérien et spatial. Nous sommes fiers d’avoir fait partie d’une équipe industrielle dirigée par DARPA qui a collaboré pour faire avancer la technologie de lancement sur demande. Nous ferons une priorité de récolter les enseignements importants de cet effort et de les appliquer alors que Boeing continue de chercher des moyens de fournir un accès réactif et réutilisable à l’espace.

Source de l’image: DARPA

.