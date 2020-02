Boeing soutient son plan de baisse des allégements fiscaux dans le cadre d’un différend commercial avec l’Europe – .

Les travailleurs se tiennent à l’intérieur d’un autoclave géant qui sert à traiter les pièces des ailes d’un jet 777X. (Crédit: Boeing)

Avec la bénédiction de Boeing, les législateurs de l’État de Washington ont présenté des projets de loi visant à suspendre les allégements fiscaux qui ont profité à la société aérospatiale à hauteur de millions de dollars par an.

La décision d’aujourd’hui représente la dernière torsion d’un différend vieux de plusieurs années qui a opposé Boeing et les responsables du commerce américain à Airbus et aux régulateurs européens. En 2018, l’Organisation mondiale du commerce a rendu une décision finale selon laquelle Airbus avait reçu des subventions de prêt indues de la part des gouvernements européens pour lancer ses A350 et A380. Cela a ouvert la voie à l’administration Trump d’imposer des droits de douane sur les marchandises européennes d’un montant de 7,5 milliards de dollars par an.

Des tarifs sur les avions construits en Europe et d’autres importations européennes (y compris le vin et le whisky) ont été imposés en octobre et peaufinés la semaine dernière. Pendant ce temps, la Commission européenne a préparé des contre-mesures, en prévision de ce qui devrait être une décision finale de l’OMC contre les allégements fiscaux de l’État de Washington. Ces ruptures, qui remontent à 2003, étaient censées attirer les usines de fabrication des 787 et 777X à Washington.

Dans un revirement de politique, les responsables de l’État affirment que la suppression des allégements fiscaux pourrait réduire les tarifs européens et leur impact sur les exportations de Boeing. “Nous devons agir cette session pour aborder la question de l’OMC afin d’éviter des tarifs de représailles qui nuiraient non seulement à notre industrie des avions commerciaux, mais à d’autres exportations importantes de Washington”, a expliqué le gouverneur de Washington Jay Inslee dans un communiqué. Boeing a applaudi cette décision. “Nous soutenons pleinement et avons plaidé pour cette action”, a déclaré la société. L’analyste de l’industrie aéronautique Scott Hamilton a déclaré: «Boeing vient peut-être de mater Airbus.»