Boeing suspend le dividende, suspend les rachats et cesse de payer le PDG et le président – .

Le jet 777X de Boeing effectue un vol d’essai. (Photo Boeing)

Boeing dit que son PDG et son président renonceront à tous les salaires jusqu’à la fin de l’année – et ce n’est là qu’une des mesures que l’entreprise prend pour s’assurer qu’elle résiste aux effets financiers de l’épidémie de coronavirus.

Le PDG David Calhoun et le président du conseil d’administration, Larry Kellner, ont été nommés à leurs postes actuels en décembre dernier, dans le cadre d’un nettoyage d’entreprise lié à la crise du 737 MAX de l’année dernière. Calhoun devait recevoir un salaire annuel de base de 1,4 million de dollars et était éligible pour des millions de plus en paiements basés sur la performance et en options d’achat d’actions. Kellner recevait une provision annuelle de 250 000 $ et était admissible à une autre compensation.

Boeing a également annoncé la suspension de son dividende et la prolongation de sa pause actuelle sur les rachats d’actions jusqu’à nouvel ordre. “Boeing utilise toutes ses ressources pour soutenir ses opérations, soutenir ses employés et ses clients, et maintenir la continuité de la chaîne d’approvisionnement pendant la crise COVID-19 et à long terme”, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Cette décision est intervenue après que l’ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, a déclaré qu’elle démissionnait du conseil d’administration de Boeing pour protester contre la demande de la société pour au moins 60 milliards de dollars de soutien fédéral. Les actions de la société ont plongé d’un sommet de 52 semaines de 398,66 $ à la valeur de clôture d’aujourd’hui de 95,01 $, principalement en raison de l’épidémie de virus. Cette semaine, le président Donald Trump a déclaré aux journalistes que “nous devons protéger Boeing”, mais a également exprimé son dédain pour les rachats d’actions.