Quatre appareils P-8 Poseidon sont alignés dans le système de mission et l’installation de contrôle de Boeing à Seattle. (Photo Boeing)

Boeing dit qu’il ramènera environ 2500 employés dans ses installations de la région de Puget Sound et de Moses Lake, Washington, à partir de lundi, pour des opérations limitées qui se concentreront sur les programmes de défense et le stockage et l’entretien du 737 MAX.