Boeing vient d’arrêter la production du 737 Max – .

Dans une démarche qui n’est pas particulièrement surprenante pour quiconque a suivi les malheurs du constructeur aéronautique Boeing, la société a désormais officiellement arrêté la production de l’avion 737 Max en difficulté. Comme le rapporte CNN, le fabricant a gelé l’installation d’assemblage qui construisait les avions populaires.

Le 737 Max a été immobilisé dans le monde entier au début de 2019 après le deuxième des deux accidents mortels qui semblent avoir été liés au logiciel de commande de vol qui fonctionnait. Boeing a depuis déployé des mises à jour logicielles, mais de nouveaux problèmes continuent d’apparaître, empêchant la FAA d’autoriser l’avion à l’entretien.

La bonne nouvelle – s’il y en a dans cette situation complètement gâchée – est que les travailleurs qui étaient auparavant chargés de la construction du 737 Max resteront employés par Boeing et ne seront pas licenciés ni mis en congé, selon l’entreprise. Pourtant, les avions n’étant pas construits, les fournisseurs seront affectés.

À ce stade, il est encore difficile de savoir si le 737 Max reprendra le ciel. Avec autant d’avions déjà entre les mains des compagnies aériennes et Boeing prêt à livrer d’innombrables nouvelles commandes, il semble peu probable que les avions soient entièrement mis au rebut, mais plus les véhicules sont entreposés longtemps, plus le résultat net de Boeing souffre.

Même si les avions sont autorisés à voler à nouveau, la question de savoir si les voyageurs voudront même monter à bord reste à répondre. Boeing maintient qu’il ne prévoit pas de renommer les avions, mais les compagnies aériennes auraient envisagé de faire exactement cela, dans l’espoir de rassurer les clients que les avions sont neufs et améliorés et pas les mêmes que les avions qui se sont écrasés et ont coûté des centaines de vies.

Source de l’image: non crédité / AP / REX / Shutterstock

