Bonne nouvelle: Microsoft ne forcera pas les utilisateurs d’Office 365 Pro Plus à utiliser Bing

Il y a environ trois semaines, Microsoft a décidé que la meilleure façon d’augmenter sa part dans les moteurs de recherche serait de forcer les utilisateurs d’Office 365 ProPlus à utiliser Bing. La justification de ce comportement était que Bing allait automatiquement commencer à afficher les informations de votre entreprise lorsque vous effectuiez des recherches locales. Obligatoire. Sans votre consentement. Microsoft a présenté cela comme un avantage, affirmant «En faisant de Bing le moteur de recherche par défaut, les utilisateurs de votre organisation avec Google Chrome pourront profiter de Microsoft Search».

Inutile de dire que les utilisateurs n’étaient pas satisfaits de cela. Sauf qu’apparemment, il n’est pas inutile de le dire, car quelqu’un chez Microsoft pensait que c’était une bonne idée. Les administrateurs système et les utilisateurs sont devenus grincheux sur le sujet et ont soulevé une puanteur que Microsoft a cédé.

Microsoft, cependant, ne peut résister à admettre cela sans nous dire combien de personnes ont aimé l’idée d’être forcées d’utiliser son moteur de recherche.

Le 22 janvier 2020, nous avons annoncé à l’avance que l’extension de navigateur Microsoft Search in Bing serait disponible via Office 365 ProPlus sur les appareils Windows à partir de fin février. Depuis lors, nous avons entendu de nombreux clients qui sont enthousiasmés par la valeur que Microsoft Search offre via Bing et la simplicité de déploiement de cette valeur via Office 365 ProPlus. Avec Microsoft Search intégré, Bing devient un moteur de recherche unique permettant aux utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin, tant à l’intérieur de leur organisation que sur le Web public.

Mais nous avons également entendu des inquiétudes quant à la façon dont nous prévoyions de déployer cette valeur. Plus important encore, nous avons entendu que les clients ne veulent pas qu’Office 365 ProPlus modifie les valeurs par défaut de la recherche sans opt-in, et ils ont besoin d’un moyen de régir ces modifications sur les appareils non gérés.

J’aimerais simplement voir les chiffres sur le nombre de personnes qui ont écrit en louant avec enthousiasme Microsoft pour les avoir forcés à utiliser un moteur de recherche qu’ils n’ont pas choisi, demandé ou choisi, par rapport au nombre de personnes qui ont estimé qu’il s’agissait d’une violation grave du protocole. Je suis prêt à parier que je sais dans quel sens les chiffres fonctionnent.

Quoi qu’il en soit, le point important est qu’ils ne le font pas. Les administrateurs pourront actionner une bascule pour déployer la solution, mais celle-ci ne sera déployée que sur les appareils gérés par AD, même si une organisation a opté. Cela changera à une date future non spécifiée, car la capacité sera plus largement déployée.

Il n’y a rien de mal à utiliser un moteur de recherche pour accéder aux données de l’entreprise si cela correspond au rôle et à la pratique des moteurs de recherche dans votre domaine d’activité, mais les utilisateurs finaux n’aiment jamais être poussés à utiliser une solution. En outre, les utilisateurs qui ont profité des multiples licences d’installation qu’ils ont reçues sous Office 365 ProPlus ne finiront pas non plus par avoir la valeur par défaut du moteur de recherche modifiée sur leur matériel personnel.

Donc, la bonne nouvelle ici est que Microsoft n’apportera pas de modification peu appréciée et impopulaire à Office 365. La mauvaise nouvelle est que nous avons dû expliquer cela aux personnes qui travaillent réellement dans l’industrie du logiciel.

