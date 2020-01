Bridenstine s’inquiète des aspects du projet de loi d’autorisation de la NASA

WASHINGTON – L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a exprimé des réserves le 27 janvier au sujet d’un projet de loi d’autorisation de la NASA présenté à la Chambre la semaine dernière, craignant que cela ne limite l’approche de l’agence en matière d’exploration de l’espace humain.

Les inquiétudes de Bridenstine concernant la loi d’autorisation de la NASA, présentée le 24 janvier par la direction bipartite du House Science Committee et de son sous-comité spatial, s’étendent à certains dans l’industrie qui craignent d’être exclus par l’approche de la Chambre pour le retour des humains sur la lune et sur Mars .

“Je suis préoccupé par le fait que le projet de loi impose des contraintes importantes à notre approche de l’exploration lunaire”, a déclaré Bridenstine dans un communiqué publié sur le site Web de la NASA, faisant référence spécifiquement au langage dans le projet de loi qui obligerait la NASA à changer son approche pour développer un atterrisseur lunaire humain. .

“En particulier, nous craignons que l’approche du projet de loi visant à développer un système d’atterrissage humain entièrement détenu et dirigé par le gouvernement soit inefficace”, a-t-il écrit. «L’approche établie par le projet de loi entraverait notre capacité à développer une architecture flexible qui tire parti de l’ensemble des capacités nationales – gouvernementales et privées – pour atteindre les objectifs nationaux.»

L’approche actuelle de la NASA à l’égard du programme Human Landing System (HLS) consiste à utiliser des partenariats public-privé, d’abord avec plusieurs entreprises pour étudier les concepts des atterrisseurs, puis à financer le développement d’un ou deux atterrisseurs qui appartiendraient aux entreprises qui les construisent, avec la NASA achat de services. Le projet de loi de la Chambre prévoyait à la place un atterrisseur appartenant au gouvernement et spécifiait qu’il s’agissait d’une conception intégrée lancée sur une fusée Space Launch System.

La Fédération des vols spatiaux commerciaux (CSF), un groupe industriel dont les membres comprennent certaines des entreprises soumissionnant pour le programme HLS, a également critiqué le libellé du projet de loi. “Comme écrit, le projet de loi d’autorisation de la NASA ne créerait pas une architecture d’exploration spatiale durable et mettrait la NASA en échec en éliminant la participation commerciale et la concurrence dans les programmes clés”, a déclaré l’organisation dans un communiqué le 26 janvier.

Dans une lettre du 27 janvier aux quatre coauteurs du projet de loi, Eric Stallmer, président du CSF, a émis des critiques encore plus fortes, disant qu’il «exclut explicitement et injustement la participation de l’industrie américaine du vol spatial commercial, empêchant irrationnellement une concurrence loyale de la part de la NASA initiatives d’exploration spatiale. »Stallmer a appelé le comité à retirer le projet de loi et à« s’engager dans un processus totalement transparent »avec toutes les parties prenantes.

Bridenstine n’a pas fait de demande similaire dans sa déclaration, offrant plutôt “l’opportunité de travailler avec le Comité sur un projet de loi qui permettrait une approche de partenariat plus large”. Il a déclaré que des experts de l’agence examinaient le projet de loi pour en identifier d’autres, des problèmes plus techniques avec le projet de loi.

Dans l’ensemble, le projet de loi visait à réorienter le programme Artemis de la NASA, qui prévoit de renvoyer les humains sur la lune d’ici 2024, vers un programme plus large des humains vers Mars qui reporterait ce retour lunaire à 2028. En outre, le projet de loi appelle à une orbite humaine Mars mission en 2033, et ordonne à la NASA de concentrer ses travaux sur les technologies pour les missions lunaires sur celles nécessaires aux missions ultérieures sur Mars.

Bridenstine a déclaré que la NASA soutenait une approche «qui soutient et permet des missions humaines sur Mars», mais a averti que c’était un objectif «très difficile». “Si nous voulons atteindre cet objectif, nous aurons besoin de la flexibilité nécessaire pour développer rapidement une expertise technique en utilisant la Lune et pour engager pleinement des partenaires commerciaux et internationaux”, a-t-il écrit.

Alors que le CSF s’est prononcé fermement contre le projet de loi, d’autres organisations ont été plus circonspectes et même favorables à la législation. La Coalition for Deep Space Exploration, dont les membres comprennent de nombreuses entreprises impliquées dans les programmes d’exploration globaux de la NASA, a déclaré qu’elle n’était pas surprise de voir le projet de loi mettre l’accent sur Mars comme objectif à long terme pour le programme de vols spatiaux humains, étant donné que des versions de cet objectif étaient en factures d’autorisation passées.

L’organisation, cependant, n’a pas abordé la controverse sur des dispositions spécifiques du projet de loi, comme le développement des atterrisseurs lunaires. “Cependant, la voie à suivre pour atteindre cet objectif – y compris une activité significative sur la lune – reste un sujet de discussion important, et ce projet de loi contribue à susciter un échange solide sur la meilleure façon de réaliser cette vision bipartisane”, Mary Lynne Dittmar, présidente et chef de la direction de l’organisation, a déclaré dans un communiqué le 27 janvier.

L’Association des industries aérospatiales (AIA) s’est prononcée en faveur du projet de loi presque immédiatement après sa publication par la Chambre. «La NASA est une organisation d’une importance cruciale qui nous mène vers l’avenir. Il mène non seulement des recherches de pointe, mais stimule également notre économie et inspire la prochaine génération de travailleurs américains », a déclaré Eric Fanning, président et chef de la direction de l’AIA, dans un communiqué. “Mais rien de tout cela n’est possible sans l’adoption d’un projet de loi d’autorisation.”

Mike French, vice-président des systèmes spatiaux à l’AIA, a également soutenu le projet de loi. «La communauté de la politique spatiale devrait être souriante. Nous avons maintenant un soutien bipartisan et bicaméral à travers le Congrès et l’exécutif pour retourner sur la Lune cette décennie et aller sur Mars », a-t-il déclaré dans un courriel du 25 janvier.

Le sous-comité de l’espace du House Science Committee prévoit de baliser le projet de loi le 29 janvier. La représentante Kendra Horn (D-Okla.), Présidente du sous-comité et sponsor principal du projet de loi, devrait prendre la parole le lendemain lors de la 23e réunion commerciale annuelle. Conférence sur le transport spatial ici, un événement organisé en partie par la CSF.