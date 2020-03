Briseur de printemps qui se vantait «si je reçois corona, je reçois corona» se rend compte qu’il est un idiot – .

S’il y a une image qui résume l’ignorance troublante d’une partie de la population face à la pandémie en cours, c’est le jeune Brady Sluder qui déclare «Si je reçois corona, je reçois corona», alors qu’il faisait la fête pendant les vacances de printemps au mépris des ordres de responsables de la santé publique. La nation a collectivement levé les yeux sur Sluder, qui a ajouté: “En fin de compte, je ne vais pas me laisser empêcher de faire la fête.”

Maintenant, Sluder espère faire amende honorable, sans doute après avoir réalisé qu’il était devenu le visage d’un groupe de personnes en constante diminution qui ne prennent pas l’épidémie au sérieux. Sluder a présenté ses excuses comme tout le monde le fait de nos jours, via Instagram.

Apparaissant soudainement éclairé quant aux risques de l’infection et à la perspective de la transmettre à d’autres, Sluder a écrit un long post demandant aux autres d’écouter les conseils d’experts en santé.

J’ai fait beaucoup de choses dans ma vie dont je ne suis pas fier. J’ai échoué, j’ai laissé tomber et j’ai fait beaucoup d’erreurs. Je ne peux pas m’excuser assez auprès des gens que j’ai offensés et des vies que j’ai insultées. Je ne demande ni pardon ni pitié. Je veux l’utiliser comme motivation pour devenir une meilleure personne, un meilleur fils, un meilleur ami et un meilleur citoyen. Écoutez vos communautés et faites comme disent les responsables de la santé. La vie est précieuse. Ne soyez pas arrogant et pensez que vous êtes invincible comme moi. J’ai appris de ces moments difficiles et j’en ai ressenti les répercussions au maximum. Malheureusement, de simples excuses ne justifient pas mon comportement. Je reconnais simplement mes erreurs et assume l’entière responsabilité de mes actions. Merci pour votre temps et soyez en sécurité tout le monde. ❤️

Le message comprenait une image avec de longues excuses et une explication des raisons pour lesquelles il avait fait ces remarques au moment de l’entretien. Comme nous l’avons tous supposé, c’était un mélange de bravade et de sentiment «invincible» en tant que jeune. C’est compréhensible, et je dirais que beaucoup d’entre nous étaient tout aussi ridicules à cet âge, alors Sluder espère que nous pourrons tous mettre ses commentaires de côté et nous concentrer sur les vrais problèmes auxquels la planète est confrontée.

Il faudra un certain temps avant que nous puissions mettre toute cette pandémie dans l’arrière-plan, et pendant que nous attendons l’approbation d’un vaccin ou d’un traitement, la distanciation sociale et le respect des ordres des autorités sanitaires sont vraiment notre meilleur pari pour rester en sécurité.

Source de l’image: Chris O’Meara / AP / Shutterstock

