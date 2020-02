Cadillac Escalade 2021: écran de 38 pouces, meilleure conduite autonome

La Cadillac Escalade 2021 est en train de devenir la principale plate-forme technologique de General Motors. Dévoilée à Los Angeles et à New York cette semaine, la fonction wow-factor est un écran OLED de 38 pouces devant le conducteur. Le gros SUV dispose également d’un ensemble de fonctions d’assistance à la conduite et de sécurité de série ou disponibles, notamment la deuxième génération de Super Cruise, la conduite autonome de niveau 2 qui localise la voiture précisément sur la route car Cadillac a cartographié le lidar à 200 000 miles des États-Unis. et les routes du Canada.

L’Escalade implémentera également la réalité augmentée sous la forme d’une caméra orientée vers l’avant qui place la vue de la route dans le tableau de bord, puis superpose les informations de virage sur le point tournant. Attendez-vous à l’Escalade 2021 à la fin de 2020. Elle est plusieurs pouces plus longue que la Cadillac sortante; nous prévoyons que les prix commenceront autour de 75 000 $.

L’Escalade est commercialisée depuis fin 1998; ce sera la cinquième génération. Ce n’est un secret pour personne que les GMC Yukon / Yukon Denali et Chevrolet Silverado partagent un châssis commun avec l’Escalade. Étant donné que Denali est elle-même une sous-marque GM haut de gamme, l’Escalade reçoit de nombreux traitements de luxe et technologiques pour a) justifier son positionnement et ses prix plus élevés par rapport à Yukon / Suburban et b) tenir à distance une Lincoln résurgente et ses concurrents plus- Navigateur de taille.

Tout d’abord, Cadillac a agrandi l’Escalade 2021. L’empattement est plus long de 4,9 pouces (4,1 sur l’Escalade ESV étiré). L’Escalade 2021 mesure 211 pouces de long (jusqu’à 7,1 pouces); l’Escalade ESV mesure 226,9 pouces de long (jusqu’à 2,1 pouces). Ils sont 81 pouces de large et 76,6 pouces de hauteur. C’est gros. La calandre klaxonne, surtout. Tout cela offre des sièges très confortables aux deuxième et troisième rangées. Une partie du confort de la troisième rangée vient du passage à une suspension arrière indépendante, permettant un plancher inférieur.

Nous devons expliquer un peu plus sur l’écran OLED de 38,3 pouces «zone d’affichage totale», qui est fourni par LG et qui est en réalité trois panneaux assortis par LG pour la fidélité des couleurs. Il s’agit d’OLED, il est incurvé (légèrement), et Cadillac exige que les panneaux aient une durée de vie de 15 ans, selon Craig Zinser, directeur de la division d’infodivertissement de Cadillac. (Les premières OLED avaient une durée de vie limitée.) Il s’agit en fait de trois composants distincts:

Un écran tactile de 7,2 pouces (diagonale) à gauche appelé centre d’information du conducteur Un écran de groupe de 14,2 pouces (tableau de bord principal) qui se trouve dans un cadre devant les deux autres écrans Un panneau d’infodivertissement de 16,9 pouces dans le pile centrale avec navigation à bord standard.

Les OLED sont si brillantes, il n’y a pas besoin de capots ou d’ombrage sur les panneaux. Le segment de panneau OLED au-dessus de la pile centrale peut être manipulé au toucher ou à l’aide d’une molette de commande. Lorsque votre main s’approche de l’écran, les icônes s’organisent en une grille; sinon, ils sont dans un cercle à utiliser par la molette de commande, la forme correspondant à la rotation de la molette.

L’infodivertissement est signé AKG, une sous-marque Harman faisant sa toute première apparition en tant qu’offre automobile. Le système audio de base comprend 19 haut-parleurs AKG et un caisson de basse fermé; l’option de mise à niveau audio Big Boy prend jusqu’à 36 haut-parleurs et permet au passager de régler ses propres niveaux de volume. Le chargement sans fil et sept prises USB sont standard.

Cadillac utilisera la réalité augmentée pour certaines alertes audio. À mesure que la voiture se rapproche d’un virage, l’invite vocale vient de ce côté de la matrice de haut-parleurs, et l’invite augmente de volume.

Le moteur standard est un V8 de 6,2 litres et 420 chevaux avec 17 modèles de «gestion dynamique du carburant», ce qui signifie des moyens de fermer les cylindres lorsqu’ils ne sont pas nécessaires. En option, Cadillac offrira un V6 de 3,0 litres diesel avec 277 ch et 460 livres-pied de couple et, dit Cadillac, il respectera toutes les règles d’émissions. C’est bon de voir que quelqu’un a encore confiance dans les moteurs diesel. Les deux utiliseront des transmissions automatiques à 10 vitesses. Les numéros MPG ne sont pas encore disponibles.

Les caractéristiques de commodité et de sécurité standard incluent une rétroaction haptique via un siège d’alerte de sécurité vibrant au lieu des bips, le freinage d’urgence d’urgence et automatique, la détection des piétons avant et arrière, et l’assistance au maintien de voie, ainsi que des caméras de vision surround pour fournir une vue aérienne apparente de la voiture car il se déplace à basse vitesse.

Les autres aides au conducteur ne sont pas proposées sur le modèle d’entrée de gamme Escalade appelé le luxe, mais elles sont standard sur les quatre lignes de finition ci-dessus: détection d’angle mort et alerte de circulation transversale arrière, avertissement de sortie de voie en haut de l’alerte de changement de voie et arrière miroir de la caméra intégré dans le miroir optique intérieur.

Les autres caractéristiques sont en option sur deux versions intermédiaires, Premium Luxury et Sport, et de série sur les modèles Platinum Luxury et Platinum Sport à croûte supérieure: Super Cruise, freinage d’urgence automatique amélioré, freinage automatique inversé et serrage automatique de la ceinture de sécurité (après avoir bouclé la ceinture) ). La vision nocturne est facultative sur les quatre premières lignes.

Super Cruise est une conduite autonome améliorée de niveau 2, ce qui signifie que la voie de voiture centre et stimule la voiture devant. Contrairement aux autres véhicules L2, il utilise des cartes de référence lidar des principales autoroutes américaines pour aider la voiture à savoir exactement où elle se trouve. (Il n’y a pas de lidar à bord sur les Cadillac d’expédition.) La Super Cruise 2021 effectue également des changements de voie automatiques après que le conducteur a actionné le clignotant pour montrer l’intention.

Les offres d’assistance au conducteur sont solides sur les modèles haut de gamme. Mais il est quelque peu inhabituel que sur un véhicule haut de gamme, la détection d’angle mort et le régulateur de vitesse adaptatif (sinon Super Cruise) ne figurent pas sur les cinq lignes de finition, de série. GM a récemment annoncé qu’il migrerait Super Cruise vers 20 véhicules sur la gamme GM, en dehors de la marque Cadillac.

L’Escalade peut être équipée de quatre roues motrices, d’une suspension pneumatique, d’amortisseurs adaptatifs (Magnetic Ride Control) et d’un ensemble de remorque haut de gamme qui comprend plusieurs vues de la caméra arrière (l’une permet au conducteur de voir apparemment à travers la remorque).

L’intro de LA de l’Escalade comportait une apparition du réalisateur oscarisé Spike Lee, et l’événement n’était que quelques jours avant la cérémonie des Oscars. Mais en 2013, c’est la révélation de New York qui a fait la une de ses propres informations. Ensuite, les invités spéciaux lors du dévoilement étaient l’homme d’affaires et auteur de livres de New York, Donald Trump, et sa femme, Melania. L’événement a eu lieu dans un espace d’exposition sur la 18e rue à Manhattan.

Dans les années 1980, Trump s’était associé à Cadillac pour produire une limousine personnalisée, lourde à l’intérieur, avec un télécopieur et un destructeur de papier. Cinquante limousines Trump Edition ont été planifiées et deux ont été construites.

