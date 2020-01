Cadillac Super Cruise ajoute un changement de voie automatique

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Cadillac espère regagner un peu de respect pour ses prouesses techniques avec une nouvelle version de la technologie de conduite autonome Super Cruise plus tard cette année. Il automatisera la tâche de changement de voie: appuyez simplement sur le clignotant et la voiture fait le reste, ce qui comprend la vérification d’une ouverture, l’allumage du clignotant, le changement de voie et la désactivation du clignotant.

Super Cruise sera présent sur trois nouvelles Cadillac arrivant au deuxième semestre 2020: la berline Cadillac CT5 intermédiaire 2021, la berline CT5 compacte et la Cadillac Escalade 2021 plus grande que nature. Super Cruise est construit au sommet d’une «toute nouvelle plate-forme de véhicule numérique» avec plus de bande passante électrique et de puissance de calcul.

Super Cruise était la technologie de conduite autonome la meilleure et la plus avancée de l’industrie lorsqu’elle a fait ses débuts en 2017. La sauce spéciale Super Cruise était l’étape supplémentaire que Cadillac a prise pour cartographier le lidar sur chaque voie de chaque État américain et canadien, puis mettre cette information dans chaque Super Véhicule équipé pour la croisière. Les caméras et les radars embarqués peuvent corréler précisément l’emplacement de la voiture avec les données cartographiques lidar.

En plus de la fonction de changement de voie, Cadillac affirme que ces améliorations ont été apportées:

Ajout d’informations cartographiques plus riches pour permettre le changement de voie automatisé et des fonctionnalités améliorées dans les virages et les échangeurs routiers Logiciel amélioré pour une meilleure direction et un meilleur contrôle de la vitesse Améliorations pour rendre plus facile et plus intuitif pour les conducteurs d’engager le système

Avant cela, Cadillac a augmenté le nombre de miles routiers cartographiés au lidar de 160 000 à 200 000. Cela comprend donc désormais davantage d’autoroutes à voies divisées et à accès limité en dehors du réseau officiel américain (47 000 milles) et de la Transcanadienne (5 000 milles).

Selon l’ingénieur en chef de Super Cruise, Mario Maiorana:

Il s’agit de la mise à jour la plus complète que nous ayons apportée à Super Cruise depuis ses débuts. Nous avons apporté un certain nombre d’améliorations pour rendre Super Cruise plus intuitif, plus performant et plus accessible pour nos clients. En plus de la fonctionnalité de changement de voie automatisé, nous avons apporté des améliorations à l’interface utilisateur et à la dynamique de conduite mains libres.

… [Changes] comprenait l’amélioration des capteurs orientés vers l’arrière et des algorithmes logiciels avancés afin que le système puisse suivre en toute confiance les véhicules qui approchent par l’arrière. Grâce à ces améliorations, nous pouvons nous assurer que Super Cruise tiendra dans sa voie actuelle et ne changera que [lanes] lorsqu’un écart suffisant existe.

En raison de changements importants apportés à la plate-forme électronique sous-jacente, des mises à niveau ne sont pas possibles, et il semble que d’autres Cadillac n’obtiendront pas la nouvelle Super Cruise jusqu’à un rafraîchissement à mi-vie ou un tout nouveau modèle de voiture.

Quelle est la difficulté de changer de voie? Pas grand chose si vous faites attention. (Mais nous sommes américains.) À mesure que les conducteurs vieillissent, vérifier l’angle mort et changer de voie en toute sécurité est un problème important. C’est aussi un problème pour les conducteurs au cours de leurs 3 à 5 premières années de conduite.

Lorsque j’ai testé une Cadillac CT6 lors de la première croisière de Super Cruise 2017, de New York à Washington à Cleveland (Cadillac a choisi l’itinéraire; ils sont probablement fans du Rock ‘n’ Roll Hall of Fame), ce fut une révélation: 600 miles de conduite pratiquement sans intervention.

Voici l’astuce: vous n’avez pas besoin d’avoir les mains sur le volant, mais une caméra suit votre visage et vos yeux et ils doivent regarder vers l’avant. Si vous regardez ailleurs pendant plus de 5 à 10 secondes, vous êtes averti, averti à nouveau, et si vous ne répondez toujours pas, la voiture ralentit, les feux de détresse s’allument, la voiture s’arrête et OnStar appelle à l’aide . Il est beaucoup plus confortable de ne pas avoir les mains sur le volant.

Super Cruise 1.0 a fait un excellent travail fabuleux en maintenant la voiture exactement au centre de la voie de circulation. Si vous vouliez changer de voie, vous l’avez fait vous-même. Les seuls moments moins que confortables étaient dans les courbes avec un 18 roues à côté. Si l’arc imprudent du camionneur dans le virage le rapprochait du marquage de voie entre nous deux, un conducteur prudent répondrait au camionneur en déplaçant un ou deux pieds décentrés pour donner un peu d’espace. Au cas où. La proximité occasionnelle dans les courbes ne dérangeait pas le chef de l’ingénierie de GM assis à moi, mais je soupçonne que cela n’aurait pas été le cas avec ma femme sur le siège passager.

Depuis les débuts de Super Cruise, plusieurs constructeurs automobiles tels que Tesla et BMW ont lancé le changement de voie automatique. Certains conducteurs de Tesla ont signalé des appels rapprochés lors du changement de voie; Je n’ai jamais vécu cela en quelques semaines au volant de deux BMW équipées de la même manière. Mais seule Cadillac utilise des données cartographiées par lidar pour aider à positionner la voiture sur la route. (Remarque: les données dans la voiture sont cartographiées par lidar, mais les Cadillac ne disposent pas actuellement de lidar. Ils utilisent le GPS et d’autres capteurs non-lidar tels que des caméras pour une position précise.)

Cadillac pourrait utiliser une meilleure technologie. Il a connu des changements de leadership, la fin de son expérience en installant le siège social dans le quartier funky de SoHo à Manhattan, et a subi une baisse de 1% de ses ventes en 2019. Pendant ce temps, le concurrent Lincoln a bondi de 8%, et les concurrents internationaux ont principalement gagné des ventes: Audi et Lexus , plat; Mercedes-Benz, en hausse de 1%; Jaguar, en hausse de 2%; Land Rover, en hausse de 3%; BMW, en hausse de 4%; Volvo, en hausse de 10%; Tesla, en hausse de 35%; Genesis, en hausse de 106%. Seul Infiniti a été un grand perdant, en baisse de 21%. Mercedes, BMW et Lexus surclassent chacune Cadillac d’environ 2-1.

Il sera intéressant de voir combien de lignes de finition (variantes de modèles) obtiennent la nouvelle SuperCruise. Lorsque j’ai testé la CT6 en 2017, Super Cruise n’était de série que sur la CT6 Platinum haut de gamme (84790 $ de prix de base). Sur les autres modèles CT6, il faisait partie d’un ensemble Premium de 5 000 $.

SuperCruise est en fait une automatisation de niveau 2-Plus, où le niveau 2 combine un régulateur de vitesse adaptatif avec une assistance au centrage de voie, mais le conducteur doit garder les mains légèrement sur le volant. Cadillac va plus loin en offrant une conduite sans intervention et des changements de voie initiés par le conducteur. Une voiture de niveau 3 ne nécessiterait pas un regard constant sur la route et elle pourrait automatiquement changer de voie et faire face aux voitures qui fusionnent sur l’autoroute.

Les choses vont peut-être mieux. Cadillac a un nouveau leadership (encore une fois). Cadillac rafraîchit sa gamme. Il a amélioré – fixe, pour être plus précis – son système d’infodivertissement CUE étoilé. Nous sommes de grands fans des sièges vibrants à alerte de sécurité avec rétroaction tactile plutôt que des alertes sonores rauques. Il a été l’un des premiers avec un rétroviseur qui bascule entre un miroir optique et une vue vidéo grand angle. Il propose des versions confortables et sportives où Lincoln se concentre sur le luxe et le design. Les deux sont des choix raisonnables et pour n’importe quelle marque américaine, il est difficile aujourd’hui de détrôner l’un des constructeurs automobiles européens si vous optez pour des packages sportifs.

Nous croyons depuis longtemps que si quelque chose nuit à Cadillac, ce ne sont pas leurs ingénieurs. La dernière Super Cruise donne à Cadillac et GM une chance de peaufiner le slogan «Le standard du monde». Nous verrons dans quelques mois comment Cadillac s’est améliorée.

