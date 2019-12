Calendrier de lancement d'Atlas 5 pour le test en vol orbital de Starliner – .

<img class = "lazy lazy-hidden" data-lazy-type = "iframe" src = " La "alt =" "/>

Une fusée United Launch Alliance Atlas 5 devrait transporter la capsule de l'équipage du Boeing Starliner dans l'espace lors d'un vol d'essai non piloté vers la Station spatiale internationale. Cette chronologie montre les principaux événements de mission prévus depuis le décollage jusqu'à l'insertion orbitale de Starliner, environ 31 minutes après le lancement.

La fusée de 172 pieds de haut (52,4 mètres), propulsée par un moteur principal RD-180 et deux propulseurs à fusée solide, devrait décoller vendredi 20 décembre à 6 h 36 min 43 s HNE (11 h 36 min 43 s GMT). ) de la rampe de lancement du Complexe 41 de Cap Canaveral.

Construit et détenu par Boeing, le vaisseau spatial Starliner est conçu pour transporter jusqu'à cinq astronautes vers la Station spatiale internationale dans sa configuration initiale. La NASA verse à Boeing environ 5 milliards de dollars pour développer le véhicule Starliner grâce à une série d'accords qu'elle a signés avec l'entrepreneur en aérospatiale depuis 2010.

Le premier lancement de Starliner volera sans astronautes à bord. La mission dans la station spatiale vérifiera les performances des systèmes du vaisseau spatial avant que les équipages ne volent sur les futurs vols Starliner, à partir de 2020.

La séquence de lancement d'Atlas 5 durera près de 15 minutes du décollage jusqu'au déploiement du vaisseau spatial Starliner depuis l'étage supérieur Centaur à deux moteurs de la fusée. Parce que la fusée volera sur une trajectoire aplatie et peu profonde pour réduire les forces g sur les équipages des astronautes, l'Atlas 5 libérera le vaisseau spatial Starliner avec une vitesse juste inférieure à celle nécessaire pour atteindre une orbite stable autour de la Terre.

Les moteurs de manoeuvre orbitale et de contrôle d'attitude du Starliner s'allumeront pendant environ 40 secondes environ 31 minutes après le décollage pour accélérer la capsule sur une orbite stable et commencer le voyage vers la station spatiale.

La séquence de lancement commence par l'allumage du premier moteur RD-180 de l'Atlas 5 à T-moins 2,7 secondes, suivi quelques secondes plus tard par l'allumage des deux boosters de fusée solide Atlas 5 pour propulser le lanceur hors du pavé avec près de 1,6 million livres de poussée.

Tournant vers le nord-est pour s'aligner sur la trajectoire orbitale de la station spatiale, l'Atlas 5 dépassera la vitesse du son en 66 secondes. Les deux propulseurs à fusée solide, produits par Aerojet Rocketdyne, brûleront pendant plus de 90 secondes pour donner un regain d'énergie supplémentaire pendant la montée initiale de l'Atlas 5 loin de Cap Canaveral. Les boîtiers de rappel se largueront à T + plus 2 minutes et 22 secondes pour tomber dans l'océan Atlantique.

Le moteur RD-180, répondant aux commandes de l'ordinateur de guidage de l'Atlas 5, se réduira pour limiter l'accélération sur le vaisseau spatial Starliner à environ 3,5 G lorsque la fusée deviendra plus légère grâce à la consommation de propergols liquides.

Le premier étage de bronze de l'Atlas 5 s'arrêtera à T + plus 4 minutes 29 secondes et se séparera de l'étage supérieur Centaur de la fusée six secondes plus tard. Un capot de remontée au-dessus du mécanisme d'amarrage avant du vaisseau spatial Starliner larguera en deux morceaux à T + plus 4 minutes et 41 secondes, suivi de l'allumage des deux moteurs Aerojet Rocketdyne RL10A-4-2 du Centaure à T + plus 4 minutes et 45 secondes.

Les moteurs RL10 du Centaur consommeront de l'hydrogène liquide super froid et de l'oxygène liquide, générant ainsi près de 45 000 livres de poussée.

Au début de la brûlure du Centaure, à T + plus 5 minutes, 5 secondes, une jupe aérodynamique à la base du vaisseau spatial Starliner se détachera et tombera.

La nouvelle jupe aérosol de l'Atlas 5 n'est plus nécessaire une fois que la fusée monte au-dessus des couches épaisses et inférieures de l'atmosphère, et est larguée en deux moitiés.

Les moteurs RL10 de l'étage supérieur du Centaure fonctionneront plus de sept minutes jusqu'à T + plus 11 minutes et 54 secondes.

La séparation de la capsule Starliner du stade Centaur est prévue à T + plus 14 minutes, 54 secondes. Le Starliner effectuera plus tard une gravure par insertion en orbite, et le Centaure retombera sur Terre pour une rentrée ardente et destructrice au-dessus de l'océan Indien près d'une heure après le décollage.

Un graphique illustrant l'heure des événements de lancement majeurs est affiché ci-dessous.

