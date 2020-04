Capcom se prépare à refaire Resident Evil 4

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le premier jeu Resident Evil que j’ai jamais joué était Resident Evil 4 sur le GameCube. Bien que je n’aie jamais été un grand joueur de console, l’un de mes ex possédait la petite console. J’ai trouvé la vanité de «tu ne peux pas bouger pendant le tir» incroyablement ennuyeuse, étant donné que «les mouvements pendant le tir» étaient une caractéristique de tous les jeux FPS auxquels j’avais jamais joué. Mais le gameplay et l’atmosphère de RE4 m’ont immédiatement séduit – à tel point que je l’ai récemment rejoué en utilisant des textures mises à l’échelle et des ressources mises à jour sur le PC.

Capcom n’a encore rien annoncé officiellement, mais étant donné le succès de RE2 et RE3, il est inévitable que la société revienne sur l’un de ses titres phares dans toute la franchise. Il semblerait que le jeu sortira en 2022, avec un développement dirigé par MTwo, basé à Osaka. Le directeur du jeu original, Shinji Mikami, ne dirige pas le développement, mais a béni l’effort et fourni un soutien non officiel. Cet effort a attiré une équipe plus importante que les remakes de RE2 ou RE3 et a également reçu plus de soutien interne de la part de Capcom.

RE4 est considéré comme le jeu le mieux noté de la franchise Resident Evil et est le titre le plus vendu dans l’ensemble, avec plus de 7,5 millions d’exemplaires vendus. RE4 était le premier jeu Resident Evil dans lequel des armes pouvaient être tirées des mains d’un ennemi, ou où tirer à leurs pieds pouvait les faire chanceler. Les contrôles sont souvent contextuels (vous sauterez à travers une fenêtre mais commencerez à gravir une échelle avec le même bouton, selon ce que vous êtes à proximité), et il repose sur de nombreux tropes de jeu que vous avez appris à connaître et à aimer. , comme les événements de temps rapides.

Pssst. Hé, Capcom. N’hésitez pas à les laisser de côté.

Les fans ont sorti leur propre remaster du jeu assez récemment et une bande-annonce du projet fan-made est intégrée ci-dessous. Ceci est la version du jeu que j’ai récemment jouée.

Jouer à RE4 sur un système moderne est une expérience partagée. D’une part, les textures mises à jour ont vraiment fière allure. De l’autre, il est douloureusement évident que vous regardez des textures plus détaillées associées à un modèle d’éclairage tout droit sorti de 2005.

Espérons que le remaster fera un peu pour embellir le jeu de voix et l’intrigue globale. Il serait plus facile de faire une liste des lignes dans RE4 qui ne sont pas livrées en méchant et railleur méchant que celles qui le sont. Aussi curieux de voir si le remake clarifiera si Ramon Salazar est une petite personne exceptionnellement mauvaise ou un adulte dément dans un corps de taille enfant qui n’a jamais atteint l’âge adulte en raison de son infestation par un ancien parasite alors qu’il était encore enfant. Cela n’a pas aidé que dans le jeu original, il semblait avoir un âge physique compris entre 10 et 70 ans (le GameCube n’était pas exactement une excellente machine pour les détails faciaux fins, même par rapport aux normes de 2005, en particulier par rapport aux démos comme Nvidia’s Aube). Canoniquement, il n’a que 20 ans. C’est un 20 très étrange.

C’est au moins un peu surprenant.

Je serai curieux de voir à quel point ils changent dans RE4. Certains aspects de la conception du jeu, comme l’utilisation d’un bouton contextuel “Do”, sont toujours modernes. D’autres, comme le fait de ne pas pouvoir tirer en se déplaçant, se sont sentis archaïques même en 2005. Le problème est qu’ils faisaient également partie intégrante de ce qui a fait jouer le jeu comme il l’a fait. Ne pas pouvoir bouger et tirer signifiait que le positionnement de Leon avant de tirer furtivement était critique, tout comme le timing de vos moments de course. Même si je n’aimais pas la limitation au début, je ne peux pas nier que cela a également créé un défi unique et a finalement contribué au plaisir que j’ai eu à jouer au jeu.

Sur la base des pratiques précédentes de Capcom, nous nous attendons à ce que le jeu sorte sur les plates-formes Sony, Microsoft et PC. La prise en charge des commutateurs est inconnue, mais ni RE2 ni RE3 n’ont de version de commutateur.

Image de fonctionnalité par Capcom, de RE4 HD précédemment publié (officiel).

Maintenant lis: