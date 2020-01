Capella dévoile la conception d’un satellite radar

SAN FRANCISCO – Capella Space a dévoilé le 21 janvier la nouvelle conception de sa constellation Whitney de sept satellites radar à synthèse d’ouverture dont le lancement est prévu en 2020.

Pesant 100 kilogrammes, les nouveaux satellites font environ le double de la taille de Denali, le vaisseau spatial de démonstration technologique de 48 kilogrammes de Capella lancé en décembre 2018.

«Nous avons passé beaucoup de temps à parler à des clients clés et à des utilisateurs finaux et le message que nous avons reçu était très clair», a déclaré Christian Lenz, vice-président de l’ingénierie de Capella, à SpaceNews. «Un système hautes performances, à faible latence et excellente expérience utilisateur était nécessaire.»

Pour réaliser cette vision, Capella a apporté des modifications importantes à la conception Denali. L’entreprise a doublé la taille des panneaux solaires, ajouté un deuxième suiveur d’étoiles, opté pour des roues de réaction plus grandes et redessiné l’antenne réflecteur pour sa constellation Whitney. La nouvelle antenne à réflecteur à maillage déployé à ouverture de 3,5 mètres de Capella est conçue pour fournir des images à contraste élevé et à faible bruit avec une résolution meilleure que 50 centimètres.

“Cependant, la mise en œuvre de toutes ces améliorations a nécessité des choix difficiles”, a déclaré Payam Banazadeh, fondateur et PDG de Capella, dans un blog du 21 janvier. «Nous avons retardé le début du service de huit mois pour achever et valider la conception évoluée de Sequoia.»

En plus de repenser les satellites, Capella a travaillé sur la rationalisation des processus pour accepter les commandes, assigner les satellites et fournir des images.

Les clients Capella demanderont des images par voie électronique. La société montera ensuite les demandes de liaison montante vers sa constellation via des satellites de communication Inmarsat. Sur le back-end, Capella s’appuiera sur Amazon Web Services et Amazon Ground Stations pour réduire le temps nécessaire pour obtenir les images et les données du satellite au sol, les traiter et les transmettre à l’utilisateur, a déclaré Lenz.

Sequoia, le premier satellite opérationnel de Capella, devrait être lancé fin mars sur une fusée SpaceX Falcon 9 aux côtés du satellite radar à ouverture synthétique Saocom-1B d’Argentine. Capella prévoit de lancer trois satellites radar supplémentaires à la mi-2020 et trois autres d’ici la fin de l’année, a déclaré Lenz.

Les clients de Capella comprennent l’U.S.Air Force, qui a attribué à l’entreprise un contrat en novembre après le Space Pitch Day, et le National Reconnaissance Office, qui a attribué à l’entreprise un contrat d’étude en décembre.