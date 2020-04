«Captain Marvel 2» pourrait mettre en place le prochain film massif des Avengers – .

Une nouvelle rumeur de MCU dit que Captain Marvel 2 pourrait configurer Avengers 5 ou New Avengers.

Captain Marvel 2 ferait exactement ce que la guerre civile a fait pour les deux derniers grands films Avengers.

Cependant, la date de sortie réelle du projet New Avengers n’a pas encore été divulguée.

Il y a quelques jours à peine, nous avons entendu dire que Marvel avait pris la parole des écrivains pour Young Avengers. Quiconque connaît le moulin à rumeurs MCU sait que Young Avengers est une idée qui est apparue dans diverses autres fuites, et Marvel pourrait configurer le MCU pour accueillir le scénario. Après Endgame, l’intégralité du MCU doit être reconstruit. Non seulement nous aurons plus de héros pour remplacer ceux qui sont morts ou à la retraite, mais nous aurons également besoin de nouveaux méchants, y compris un remplacement pour Thanos. En plus de cela, Marvel prévoit d’incorporer de nouveaux personnages dans les propriétés MCU qui n’étaient pas disponibles auparavant, notamment X-Men, Deadpool et les Fantastic Four.

L’ajout de Disney + à l’arsenal de Disney facilite encore plus la production de contenu sur plusieurs franchises mettant en vedette les mêmes acteurs et personnages. MCU Phase 4 sera la première phase où des films autonomes seront entrelacés avec des séries télévisées de Marvel Studios. Le nouveau coronavirus a retardé l’intégralité de la chronologie de la phase 4, mais au moins une bonne chose en est sortie: Marvel a confirmé la date de sortie d’un film faisant partie de la phase 5, Captain Marvel 2. Maintenant, une nouvelle rumeur dit que la nouvelle version autonome de Carol Danvers l’aventure pourrait mettre en place Avengers 5.

Comme nous venons de l’expliquer, la propriété la plus importante de Marvel ne va pas disparaître simplement parce que Tony Stark, Natasha et Steve Rogers sont partis. Les Avengers vivront avec une nouvelle gamme qui comprendra certains des héros qui ont survécu à Endgame, Danvers inclus. De nouveaux héros sur le point d’être présentés rejoindront également l’équipe. Et il y aura des équipes supplémentaires à suivre, y compris les Young Avengers, Thunderbolts, X-Men et Fantastic Four.

La semaine dernière, nous avons dit qu’il n’était pas clair quand Young Avengers pourrait tomber ou si ce serait le cinquième film de la franchise Avengers. MCU Cosmic dit maintenant que Captain Marvel 2 pourrait présenter la nouvelle équipe Avengers et que Young Avengers pourrait finir par être une série télévisée pour Disney +.

Captain Marvel 2, dont la date de sortie est le 8 juillet 2022, pourrait être une catapulte pour le nouveau film Avengers 5, tout comme Captain America: Civil War a préparé le terrain pour Infinity War et Endgame. On ne sait pas à quel scénario nous devrions nous attendre, et il est trop tôt pour spéculer. Cependant, Kevin Feige a dit bien avant Fin du jeu que Captain Marvel pourrait être un acteur clé de la future liste des Avengers. À l’époque, nous avons utilisé cette déclaration pour confirmer qu’elle apparaîtrait dans Fin du jeu et survivrait à tout ce qui pourrait se produire dans Avengers 4.

MCU Cosmic spécule également que le directeur qui dirige Captain Marvel 2 pourrait être chargé d’Avengers 5 ou de New Avengers. Le rapport note également que Spider-Man fera partie de la nouvelle équipe, ce qui est une surprise. Sony et Disney ont serré la main à deux films MCU pour Spider-Man, dont le troisième épisode de la trilogie et un crossover sans titre. À l’époque, nous supposions que Tom Holland jouerait Spider-Man dans une sorte de suite de Endgame.

Séparément, Marvel a tempéré les attentes en disant que Avengers 5 sera un redémarrage pour l’équipe, similaire au premier épisode de la série. La société a taquiné qu’elle se développait également sur un film Avengers aussi grand que Endgame, mais nous avons probablement une longue attente devant nous avant d’y arriver.

