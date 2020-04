Caveat Emptor: des CPU Intel contrefaits font leur apparition en Chine

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les fausses puces informatiques sont un problème constant qu’Intel et AMD ont du mal à gérer pendant des décennies. Il semble que ce comportement soit à nouveau en hausse, avec plus de faux processeurs Intel apparaissant sur le marché chinois.

La publication de HKEPC via THG passe en revue certains des exemples de la manière dont ce type d’escroquerie est attiré des clients sans méfiance. Les méthodes varient. Dans certains cas, les entreprises rectifieront l’étiquette sur le devant d’un processeur et repeindront le couvercle, mais vous finirez par obtenir un processeur compatible avec une carte mère dans laquelle vous pourriez essayer de le coller, même si vous découvrez que vous ” ai payé 9900K prix pour un Pentium Gold G5400.

Aussi merdique que cela puisse être, la situation ne fait que décliner. Certains fraudeurs sont connus pour réutiliser des familles de processeurs entièrement différentes. Quoi de pire que d’obtenir un Pentium Gold G5400? Que diriez-vous d’obtenir un Core 2 Duo qui a été rebadgé pour ressembler à un Core i9?

Dans certains cas, les escrocs ne se soucient même pas d’un processeur. Voici une puce Core i7-7700K collée sur un PCB vert.

Également? C’est une terrible application de pâte. Décentré. Très de mauvaise qualité.

Intel a informé ses clients qu’il n’honorerait pas les garanties pour les presse-papiers en silicone et / ou verts mal étiquetés avec des couvercles de CPU collés dessus. Il est difficile de blâmer l’entreprise. S’engager à remplacer simplement le produit serait une occasion en or pour les escrocs d’inonder le marché de mauvaises pièces et de compter sur Intel pour combler la différence. Les couvercles de CPU du Core i7-7700K seraient populaires parce que ce CPU a de la pâte sous le couvercle au lieu de la souder, et est donc relativement facile à retirer. Étant donné que ces personnes vendent des pièces contrefaites en premier lieu, je soupçonne qu’elles sont plus soucieuses de préserver le couvercle dans un état facile à réhabiliter que de s’assurer que le CPU en dessous fonctionne réellement.

Il est vrai que vous pouvez parfois obtenir de bonnes affaires sur les marchés de l’Est – certains d’entre vous se souviennent peut-être que l’achat de panneaux coréens 1440p bon marché a été une chose que les gens ont fait pendant quelques années. Alors que la qualité de construction et la présentation de certains de ces écrans étaient rugueuses sur les bords, les panneaux eux-mêmes étaient bien notés. De telles situations, cependant, sont rares. Plus souvent qu’autrement, une réclamation de produit chinois bon marché, comme un Core i-9900K anormalement bon marché, sera une arnaque. Bien qu’il soit assez rare d’obtenir un processeur frauduleux aux États-Unis, cela peut certainement se produire.

Si vous achetez un processeur eBay ou un revendeur particulier ailleurs en ligne, n’ayez pas peur de demander des photos du produit. Comparez-les pour réaliser des tirs sous plusieurs angles, avant et arrière. Les CPU contrefaits ont presque toujours au moins une caractéristique révélatrice qu’ils ne sont pas légitimes, qu’il s’agisse d’une étiquette inexacte ou d’une disposition à encoches non standard, comme illustré ci-dessus.

Maintenant lis: