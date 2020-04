CDC a ajouté 6 nouveaux symptômes de coronavirus à ses lignes directrices – .

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont ajouté six autres symptômes de coronavirus à la liste officielle des signes COVID-19.

La liste mise à jour comprend des symptômes tels que la perte soudaine de goût et d’odeur, un signe COVID-19 étrange que les scientifiques ont déjà expliqué.

D’autres symptômes peuvent inclure des frissons, des tremblements et des douleurs.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le CDC a ajouté six autres symptômes de coronavirus à la liste des signes pouvant indiquer une suspicion de COVID-19. Les plus courants sont la fièvre, la toux et l’essoufflement, mais ce ne sont guère les seuls symptômes associés au nouveau virus au cours des derniers mois. Les médecins traitant un nombre croissant de patients atteints de COVID-19 ont observé divers symptômes qui n’étaient pas nécessairement révélateurs d’une maladie respiratoire. Certains patients sont venus à l’hôpital avec des problèmes cardiaques ou neurologiques, pour ne trouver que des positifs au COVID-19. D’autres personnes ont observé des lésions cutanées qui ont fini par être associées au virus. L’un des signes inhabituels les plus répandus concernait le manque d’odeur et de goût, dont les chercheurs se sont avérés liés à l’infection.

La «nouvelle perte de goût ou d’odeur» est l’un des symptômes du COVID-19 que le CDC répertorie désormais sur son site Web. Les cinq autres nouveaux signes COVID-19 comprennent des frissons, des tremblements répétés avec des frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête et des maux de gorge.

Le CDC dit également que vous devriez consulter un médecin si des signes d’alerte d’urgence apparaissent, citant quatre symptômes spécifiques: difficulté à respirer, douleur ou pression persistante dans la poitrine, nouvelle confusion ou incapacité à susciter et lèvres ou visage bleutés. Le CDC dit que vous devriez également consulter un médecin si vous observez d’autres symptômes graves ou préoccupants.

Des études récentes ont révélé que de nombreux patients atteints de COVID-19 sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers. D’autres ont révélé que la fièvre pouvait ne pas apparaître dans tous les cas et que le mal de gorge n’était pas toujours révélateur d’une infection par le nouveau coronavirus.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) répertorie moins de symptômes du COVID-19 que le CDC sur ses pages sur les coronavirus. L’OMS affirme que la fièvre, la fatigue et la toux sèche sont des symptômes courants du COVID-19 et que d’autres signes peuvent inclure un essoufflement, des douleurs et des maux de gorge. «Très peu de gens» rapporteront de la diarrhée, des nausées ou un écoulement nasal.

L’OMS conseille aux personnes souffrant de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires d’appeler leur médecin et de consulter un médecin. Les personnes présentant des symptômes légers doivent s’isoler et contacter leur médecin pour obtenir des conseils.

Il y avait plus de 3 millions de cas de COVID-19 au moment de la rédaction de ce rapport, dont un tiers étaient des patients américains. Au total, près de 210 000 personnes sont décédées depuis décembre et plus de 861 000 se sont rétablies. Près de 2 millions de personnes luttent actuellement contre la maladie.

Ces statistiques ne racontent cependant qu’une partie de l’histoire. Le test COVID-19 n’est pas largement disponible dans tous les pays touchés par la maladie, et seules les personnes admises dans les hôpitaux peuvent être testées dans certaines régions. De nombreuses personnes asymptomatiques pourraient ainsi ne pas avoir été diagnostiquées. C’est pourquoi il est essentiel de surveiller les symptômes à la maison et de noter tous les signes inhabituels qui peuvent être liés au coronavirus.

Source de l’image: ERIK S LESSER / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.