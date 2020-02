CDC dit que le nouveau coronavirus est encore plus dangereux que nous le pensions – .

Le coronavirus chinois qui s’est propagé comme la faune sauvage dans certaines parties du pays et a fait son apparition ailleurs dans le monde peut être encore plus dangereux que nous ne le pensions tous. Une nouvelle étude du CDC chinois indique que le virus est en fait plus contagieux que des virus similaires qui ont causé des problèmes à grande échelle dans le passé, y compris le SRAS.

Ceci est particulièrement intéressant car, jusqu’à présent, le coronavirus qui entraîne la maladie Covid-19 est en fait moins mortel que bon nombre de ses pairs. Le taux de mortalité est nettement inférieur à celui du SRAS, mais étant plus contagieux, cela signifie plus de cas et, par conséquent, plus de décès dans l’ensemble.

Jusqu’à présent, environ 45 000 cas confirmés de la nouvelle infection virale ont été recensés et environ 1 023 de ces personnes sont décédées. Cela fait le taux de mortalité de Covid-19 autour de 2,3%, par rapport aux taux de mortalité d’autres épidémies comme le SRAS qui étaient près de 10%.

“Mon sentiment et celui de beaucoup de mes collègues, est que le taux de mortalité ultime … est inférieur à 2%”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses dans une interview avec CNN. “Ce qui ne sera probablement pas compté, c’est un grand nombre de personnes asymptomatiques ou peu symptomatiques, de sorte que le dénominateur de votre équation est probablement beaucoup plus grand.”

C’est, au moins, une bonne nouvelle. Cependant, la vitesse rapide à laquelle le virus se propage et le fait qu’il peut sauter d’une personne à l’autre même lorsqu’un individu ne présente pas de symptômes clairs d’infection en fait une situation effrayante.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.