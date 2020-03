CDC lance le robot «Coronavirus Self-Checker» pour analyser vos symptômes – .

Le bot Coronavirus Self-Checker du CDC est désormais opérationnel.

Le bot, qui a été construit avec l’aide de Microsoft, analyse vos symptômes et recommande des mesures supplémentaires. Si vos symptômes sont graves ou si vous avez des problèmes de santé sous-jacents, le système recommandera des soins plus urgents que si vous êtes globalement en bonne santé et que vous présentez des symptômes bénins.

Le CDC espère que le bot pourra alléger le fardeau des systèmes de santé à travers le pays qui traitent des cas bénins alors que ces personnes devraient guérir à la maison.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis viennent de lancer un nouveau bot accessible au public capable d’analyser les symptômes et de recommander la meilleure ligne de conduite. Le nom du bot est Clara, et le CDC l’appelle un “Coronavirus Self-Checker”.

Le bot, qui a été créé dans le cadre d’un partenariat entre le CDC et Microsoft, utilise le cadre Azure Healthcare Bot de Microsoft. Il s’agit essentiellement d’un organigramme numérique, avec des réponses conduisant à de nouvelles questions et, éventuellement, une recommandation sur la façon dont un individu doit procéder. À un moment où il est difficile de contacter un médecin, même par téléphone, cela pourrait aider à apaiser les craintes et à gérer le flot de questions du public sur la façon dont il se sent.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde, l’une des plus grandes souches du système de santé n’est pas les cas confirmés de COVID-19, mais les patients présentant de légers symptômes de rhume ou de grippe qui craignent qu’ils puissent avoir le virus. Dans la plupart des régions, la grande majorité des personnes testées sont négatives, ce qui signifie que les médecins consacrent beaucoup trop de temps à travailler avec des patients qui devraient rester à la maison au repos, plutôt que de boucher les cliniques et les hôpitaux.

«La nécessité de dépister les patients présentant un nombre quelconque de symptômes du rhume ou de la grippe – pour déterminer qui présente des facteurs de risque suffisamment élevés pour avoir accès à des ressources médicales limitées et quelles personnes peuvent prendre soin de leur domicile en toute sécurité – est un goulot d’étranglement qui menace de submerger les systèmes de santé face à la crise », a déclaré Microsoft dans un communiqué de presse.

Le nouveau bot du CDC indique clairement quand une personne doit ou ne doit pas consulter un médecin pour une infection suspectée à un coronavirus. En termes simples, si vous avez seulement une toux, un nez qui coule ou un mal de gorge, le bot recommandera l’isolement à domicile et un simple appel téléphonique à une clinique pour plus d’informations. Dans la plupart de ces cas, la personne sera invitée à rester chez elle et à récupérer. Les chances sont minces que ces patients soient atteints du nouveau coronavirus, mais même s’ils le font, ils n’auront pas besoin de soins médicaux en personne à moins que leurs symptômes ne deviennent graves.

Via le CDC:

Tout le monde n’a pas besoin d’être testé pour COVID-19. Voici quelques informations qui pourraient vous aider à prendre des décisions concernant la recherche de soins ou le dépistage.

La plupart des gens ont une maladie bénigne et peuvent récupérer à la maison.

Il n’existe aucun traitement spécifiquement approuvé pour ce virus.

Les résultats des tests peuvent être utiles pour éclairer la prise de décision sur les personnes avec lesquelles vous entrez en contact.

Savoir qui a le virus et qui n’en a pas est un outil puissant pour enrayer sa propagation, mais écraser le système de santé avec des cas mineurs ne fera que compliquer la vue et le traitement des cas graves en temps opportun.

Source de l’image: MOURAD BALTI TOUATI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.