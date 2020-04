CDC pour assouplir les règles de retour au travail pour les personnes qui s’auto-isolent après un contact avec un coronavirus – .

Le CDC devrait publier de nouvelles directives de retour au travail pour le personnel essentiel qui pourrait s’être auto-isolé à la maison après être entré en contact avec un cas de coronavirus.

Les gens peuvent peut-être retourner au travail après 14 jours d’isolement, mais ils devront porter des masques et vérifier leur température deux fois par jour.

Les nouvelles règles imiteront la réglementation pour les travailleurs médicaux qui ont été exposés à des patients COVID-19 sans porter d’équipement de protection.

La meilleure façon d’éviter le nouveau coronavirus est de rester à la maison aussi longtemps que possible. Lavez-vous souvent les mains, désinfectez les surfaces et portez des masques faciaux de toutes sortes lorsque vous sortez pour des fournitures. Si vous pensez être entré en contact avec des patients atteints de COVID-19, vous devez vous isoler pendant deux semaines et surveiller les symptômes. Cela pourrait avoir un impact sur votre travail, mais c’est une recommandation qui peut sauver des vies.

La distanciation sociale limitera la propagation du virus et empêchera l’effondrement des hôpitaux, mais certaines personnes doivent encore aller travailler, et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sont sur le point d’assouplir les directives de retour au travail pour les personnes qui se sont isolés après avoir été exposés au virus.

Le vice-président Pence a déclaré mardi que le CDC facilitera le retour au travail de certaines personnes.

Les nouvelles lignes directrices permettraient aux personnes qui ont été exposées à une personne infectée de retourner au travail si elles sont asymptomatiques, a indiqué l’Associated Press auprès d’une personne familière avec la proposition. Les gens devront également porter un masque facial et tester leur température deux fois par jour selon les nouvelles règles.

Les nouvelles lignes directrices ciblent les employés occupant des emplois critiques et suivent les recommandations du CDC pour les travailleurs médicaux qui ont été exposés au virus. Les professionnels de la santé qui ont traité des patients sans équipement et qui n’ont montré aucun symptôme après 14 jours ont été autorisés à retourner au travail selon les mêmes règles: utiliser des masques, qui est obligatoire pour toute personne traitant des patients COVID-19, et des contrôles de température.

La nouvelle proposition cible le personnel essentiel pour d’autres services, mais pourrait servir de base à des recommandations qui pourraient s’appliquer au grand public à l’avenir.

«Certains des meilleurs esprits ici à la Maison Blanche commencent à réfléchir à ce que les recommandations ressembleront que nous donnons aux entreprises, que nous donnons aux États, mais tout cela, je vous le promets, sera informé sur la santé et le bien -être le peuple américain d’abord », a déclaré Pence.

Le nouveau coronavirus a tué plus de 83 000 personnes dans le monde, dont près de 13 000 aux États-Unis. Le nombre de cas dans le monde a atteint 1,416 million mercredi matin, dont quelque 400 000 cas ont été enregistrés aux États-Unis.

